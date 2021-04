Traton : Stifel remonte sa recommandation

Stifel remonte sa recommandation sur Traton de 'conserver' à 'achat' et rehausse son objectif de cours de 21 à 29 euros, sur la base d'estimations plus élevées pour le constructeur allemand de véhicules utilitaires.



'Avec une meilleure visibilité sur la reprise des volumes, Traton offre une combinaison convaincante d'un actif fortement dépendant des volumes (MAN) associé à une option gratuite sur un redressement réussi de la marque MAN', juge le broker.



Stifel s'attend à ce que Traton affiche de solides performances au premier trimestre 2021 et soit devenu plus constructif sur les performances annuelles 2021 de MAN et Scania, ce qui l'amène à tabler sur des profits opérationnels ajustés supérieurs aux consensus.



