AB Volvo: Résultats en hausse au 3e trimestre mais mise en garde sur les coûts

(Reuters) - Le constructeur suédois de camions AB Volvo a annoncé jeudi une hausse de 26% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, légèrement en dessous des attentes, et a averti que la hausse des coûts de l'énergie et des matériaux et les tensions dans la chaîne d'approvisionnement continueraient de présenter un défi.

Le titre du groupe perdait 4,1% à 08h47 GMT à la Bourse de Stockholm.

La hausse des prix de l'énergie a mis ses fournisseurs sous pression, a dit AB Volvo , qui a ajouté être également confronté à une pénurie mondiale de semi-conducteurs et d'autres composants, ainsi qu'à des difficultés pour expédier ses camions aux clients en raison du manque de chauffeurs.

"Nous continuerons donc à avoir des perturbations, des arrêts et des coûts supplémentaires tant dans la production de camions que dans d'autres activités du groupe", a commenté le directeur général Martin Lundstedt dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel du constructeur basé à Göteborg a atteint 11,87 milliards de couronnes suédoises (1,08 milliard d'euros), tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 11,96 milliards de couronnes suédoises, selon les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 35% pour atteindre 114,9 milliards de couronnes suédoises.

Les commandes nettes de camions, vendus sous des marques telles que Mack et Renault ainsi que sous son propre nom, ont augmenté de 27% pour atteindre 64.700 véhicules. La demande croissante pour remplacer les flottes vieillissantes en Europe a compensé la baisse des ventes en Amérique du Nord.

Volvo a maintenu ses prévisions d'immatriculations de camions sur les marchés européens et nord-américains, à 300.000 dans chaque région pour 2022. Le groupe anticipe également des prévisions similaires pour 2023.

