L'unité Scout de Volkswagen obtient 1,3 milliard de dollars d'incitations pour une usine en Caroline du Sud

Le projet pourrait également recevoir jusqu'à 180 millions de dollars de crédits d'impôt pour le développement de l'emploi en fonction des embauches, a déclaré le secrétaire au commerce de Caroline du Sud, Harry Lightsey.

En mai, VW a déclaré qu'il allait réintroduire la marque tout-terrain Scout aux États-Unis, en proposant de nouveaux pick-up et véhicules utilitaires sport électriques. Scout a déclaré qu'elle espérait créer à terme 4 000 emplois et produire 200 000 véhicules Scout par an.

Le premier coup de pioche est prévu pour la mi-2023 et la production devrait commencer à la fin de l'année 2026.

"Nous avons examiné 74 sites dans une douzaine d'États, environ", a déclaré Scott Keogh, PDG de Scout, aux journalistes. "Le site était prêt, le gouverneur lui-même a mis en place un conseil EV (...) pour s'assurer que son État était prêt".

M. Keogh a déclaré que Scout voulait "agir comme une startup, être agile et profiter de ce moment". Scout, une société américaine indépendante appartenant au groupe Volkswagen, a déclaré qu'elle évaluait le potentiel d'investissements extérieurs, mais n'a fait aucune annonce.

Volkswagen s'est éloigné des voitures aux États-Unis. Les SUV représentent aujourd'hui environ 80 % des ventes américaines des marques VW et Audi du groupe. La dernière fois que VW a vendu un pick-up aux États-Unis, c'était au début des années 1980.

Les véhicules Scout et Travelall fabriqués par International Harvester étaient les précurseurs des SUV populaires des trois constructeurs automobiles de Détroit, tels que le Ford Bronco et le Chevrolet Suburban de General Motors Co.

Volkswagen a révélé pour la première fois qu'il envisageait d'utiliser le nom Scout à la fin de l'année 2021. La division Traton du constructeur automobile a acquis en 2020 le fabricant américain de camions Navistar, qui possède le nom.

L'événement de lundi est la dernière annonce importante concernant l'automobile en Caroline du Sud, où se trouvent les activités américaines de BMW et sa plus grande usine en termes de volume. L'État compte également plus de 500 entreprises liées à l'automobile et 75 000 employés de l'industrie automobile.