Traton SE est un fabricant de véhicules utilitaires basé en Allemagne. La société opère sous plusieurs marques, dont MAN, un constructeur de véhicules commerciaux, spécialisé dans la production de fourgons, ainsi que d'autobus urbains et d'autocars interurbains et de voyage ; Scania, qui fournit des solutions de transport, des véhicules lourds pour le transport longue distance et la distribution, ainsi que des véhicules de construction ; Volkswagen Caminhoes E Onibus, qui est un fournisseur de camions légers et lourds et d'autobus pour des marchés tels que l'Amérique latine et l'Afrique, et Rio, qui est une marque mondiale de services numériques dans le secteur des transports qui offre une plateforme ouverte, neutre et basée sur le cloud pour le transport de marchandises.

Secteur Véhicules et machines lourdes