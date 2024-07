La marque suédoise de camions Scania reste la locomotive de Traton, la filiale de Volkswagen, même après la fin du boom des véhicules utilitaires.

"Scania a été le principal moteur de la croissance rentable", a déclaré vendredi le directeur financier Michael Jackstein. Elle a augmenté sa rentabilité opérationnelle sur chiffre d'affaires à 14,5 pour cent (contre 13,4 pour cent l'année précédente), principalement grâce aux fortes ventes en Amérique du Sud. MAN a en revanche lutté contre la faiblesse de ses activités européennes. Au cours des six premiers mois, le rendement du constructeur de camions et de bus munichois s'est certes amélioré pour atteindre 8,2 pour cent (6,8). Mais ce résultat ne pourra pas être maintenu au second semestre, a déclaré Christian Levin, président du directoire de Traton. "Les clients deviennent plus prudents, surtout en Europe et aux États-Unis".

Au cours des six premiers mois, les commandes ont stagné à 125.000 camions et bus, et se sont effondrées d'un bon quart chez MAN. Aux États-Unis, Traton a dû faire face à un problème particulier : l'usine du seul fournisseur de rétroviseurs de sa filiale américaine Navistar ayant brûlé, des milliers de camions à moitié finis se sont retrouvés dans la cour, le chiffre d'affaires a chuté de plus d'un cinquième au deuxième trimestre, ce qui a également pesé sur la marge. Navistar va toutefois "rattraper largement son retard" au second semestre, a déclaré Traton, confiant.

Au niveau du groupe, Traton a amélioré le bénéfice d'exploitation ajusté à 2,12 (1,97) milliards d'euros. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, les marques Scania, MAN, Navistar et VWCO ont réalisé une hausse de deux pour cent à 23,4 milliards d'euros. La rentabilité des ventes a augmenté d'un demi-point de pourcentage pour atteindre 9,1 %. L'objectif de neuf pour cent pour l'ensemble de l'année est "à portée de main", a déclaré M. Levin. En revanche, le nombre de camions et de bus livrés aux clients a baissé de cinq pour cent par rapport à l'année précédente, avec 160.000 unités ; chez MAN seulement, la baisse a été de douze pour cent.

Les chiffres ont fait grimper l'action Traton, qui est entrée dans le MDax, de 2,8 pour cent à 29,55 euros.

Traton attend un élan supplémentaire d'une collaboration plus étroite entre les marques. Le directeur financier Jackstein a déclaré que des parties significatives des départements de recherche et de développement seraient regroupées en une organisation inter-marques. "Nous continuons ainsi à grandir ensemble en tant que groupe".

