Avec près de 47 milliards d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, ce groupe allemand est le second producteur mondial de camions et de bus. Le titre s’est déjà apprécié de 52% depuis le début de l’année, atteignant ainsi une valorisation plus raisonnable que par le passé. Le potentiel n’est sans doute pas encore épuisé étant donné que les perspectives d’amélioration des résultats sont encore fortes pour les prochains exercices. En plus de cela, Traton sert un rendement du dividende très confortable.

Traton possède et exploite quatre marques. Scania, le joyau de la couronne, est la principale en termes de chiffre d’affaires (38% du total) et de rentabilité. C’est aussi la seule qui exporte des véhicules sur tous les continents. MAN (32%) n’est pas présent en Amérique du Nord et produit aussi des véhicules légers en plus des poids lourds. Navistar (24%) se concentre sur le marché nord américain et vend aussi des autobus sous la marque IC Bus. Enfin Volkswagen Truck & Bus (5%) sert les marchés d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. Le reste des revenus provient des services financiers.

Les 4 marques de Traton (source : Traton)

La société a l’atout d’avoir quatres marques fortes dont la réputation n’est plus à faire dans le secteur. Elles ont représenté l’an dernier au total 338 000 unités vendues, un record. Pour répondre à cette demande, l’outil de production est fonctionnel et optimisé d’un point de vue géographique avec une présence dans 12 pays à travers 33 sites de production et d’assemblage.

Implantation géographique des usines (source : Traton)

Or, la situation est aujourd’hui plus compliquée. Les marges se sont nettement améliorées lors des précédents exercices mais les potentiels catalyseurs pour poursuivre cette bonne dynamique sont désormais plus délicats à trouver. Par exemple, MAN a déjà fait beaucoup de progrès en termes d’optimisation de sa structure de coûts. La concurrence se fait de plus en plus forte et les clients sont très exigeants à mesure que les progrès permettent de gagner en efficacité sur les camions. Il ne faudrait pas non plus oublier que l’économie ralentit, particulièrement en Europe, et cela commence à se faire sentir sur le carnet de commandes. Au premier trimestre, les nouvelles prises de commandes ont baissé de 3% en glissement annuel et de 12% en glissement trimestriel.

Il ne faudrait pas pousser le pessimisme à l’excès, bien au contraire. Scania affiche une marge d’exploitation ajustée à deux chiffres, ce qui fait d’elle l’une des marques les plus performantes du secteur. D’autre part, en dépit de sa belle ascension depuis le début de l’année, le groupe souffre d’un flottant faible puisque Volkswagen détient près de 90% du capital. Cette situation va changer puisque le géant allemand souhaite ramener sa participation à 75% à moyen terme. Outre, les gains financiers que tirera Volkswagen de cette opération, l’action de Traton deviendra plus attrayante pour les investisseurs étant donné qu’un flottant plus élevé augmentera la liquidité de l’action et pourrait permettre d’accéder à certains indices comme le MDAX.

De plus, si l’on se fie aux estimations des analystes, la phase de normalisation ne devrait durer qu’une seule année. Ces derniers anticipent en 2025 une reprise - certes modeste - des prises de commandes et donc un retour de la croissance. La solidité de Scania, la poursuite de gains opérationnels sur MAN et la montée en puissance de Navistar qui semble sur le point de récolter les fruits de sa nouvelle offre de groupes motopropulseurs à haut rendement énergétique sont des catalyseurs qui doivent permettre au groupe de limiter le recul lié au marché.

Pour ce qui est des états financiers à proprement parler, ils sont plutôt bons. Traton présente une marge opérationnelle inférieure aux concurrents mais l’entreprise compte bien capitaliser sur les leviers que l’on vient d’évoquer pour poursuivre la croissance de cette métrique lors des prochains exercices. Paccar est l’acteur qui sort du lot avec des marges supérieures à celles de ses concurrents et la valorisation la plus élevée du marché (PER de 13 fois pour cette année). Enfin, Daimler Truck et AB Volvo - qui réalise environ 20% de ses revenus avec les engins de construction, sa branche la plus rentable - sont mieux valorisés.

Pour résumer, Traton est un bon compromis : d’une part, l’investissement est un pari selon lequel après un exercice 2024 médiocre, la croissance sera de retour et, d’autre part, les amateurs de solides dividendes seront satisfaits via un rendement qui, au cours actuel, dépasse les 5 %.