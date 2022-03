Travaux Generaux De Construction De Casablanca S A : TGCC - Résultats financiers 2021

RÉSULTATS ANNUELS

AU 31 DÉCEMBRE 2021

Casablanca, le 29 mars 2022

TGCC confirme la dynamique soutenue de son activité et le renforcement de sa solidité financière « En 2021, TGCC a démontré sa capacité à accompagner pleinement la reprise des chantiers de ses clients, en ligne avec sa vocation d'acteur de référence dans le dévelopement économique national. Durant cette année, nous avons enregistré une dynamique soutenue de nos activités, grâce à l'engagement de nos équipes et notre stratégie de diversification. L'année 2021 a été également une année de consécration pour TGCC, avec le succès de son introduction en bourse ayant permis la consolidation de sa situation financière, un atout majeur pour faire face à une année 2022 compliquée.» Mohammed BOUZOUBAÂ - Président Directeur Général Le Conseil d'Administration de TGCC S.A, s'est reú ni le 29 mars 2022, sous la Présidence de Monsieur Mohammed BOUZOUBAÂ, pour examiner l'activité et les resultats de la société et arrêter les comptes au 31 décembre 2021. ́ Indicateurs consolidés en M MAD 2020 2021 Variation % Faits marquants et analyse de l'activité Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19 et son impact significatif sur le secteur de la construction, TGCC bénéficie en 2021 d'un contexte conjoncturel plus favorable et accélère son rythme d'activité. L'année a connu la livraison de plusieurs projets aussi bien au Maroc qu'en Afrique Sub-Saharienne et une accéleration de la prise de commandes. L'effet rattrapage par rapport à 2020, conjugué à une bonne dynamique commerciale et un déploiement régulier des projets, s'est traduit par un produit d'exploitation de 3 711 M MAD, en hausse de 50%. Cette croissance atténuée par l'augmentation plus importante que prévue du prix de la matière première, notamment sur le dernier trimestre, a permis de réaliser un EBITDA de 466 M MAD. Au terme de l'année, TGCC réalise un résultat net consolidé de 236 M MAD. La performance opérationnelle de TGCC en 2021 renforce davantage sa solidité financière. Grâce à une bonne gestion du cycle d'exploitation de ses projets et à l'augmentation de capital réalisée dans le cadre de son introduction en bourse, TGCC réduit significativement son niveau d'endettement qui représente un ratio de 0,8x EBITDA. Grâce à son positionnement d'acteur de référence dans son secteur et à sa stratégie de diversification, TGCC profite pleinement de l'élan de reprise économique en 2021 et enregistre un carnet de commandes de 6 878 M MAD à fin 2021. Perspectives Dans une conjoncture marquée par des incertitudes liées au contexte géopolitique mondial, TGCC déploiera tous ses efforts pour continuer à augmenter son niveau de production en faisant face aux difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et atténuer l'impact de la hausse des matières premières sur ses niveaux de rentabilité. Par ailleurs, TGCC continue sa dynamique de développement en Afrique Sub-Saharienne qui présente des perspectives de développement et de production attractives pour les années à venir. Dividendes Au titre de l'exercice 2021, le Conseil d'Administration proposera à l'Assembleé Geń eŕ ale Ordinaire la distribution d'un dividende de 5,50 dirhams par action.

À propos de TGCC Contact communication financière Acteur global dans les travaux industriels publics et du bâtiment, TGCC (Travaux Généraux de Construction de Fatima-Zahra BOUZOUBAÂ Casablanca) construit depuis 30 ans des ouvrages dans plusieurs secteurs: hôtelier, commercial, industriel, administratif Directeur administratif & financier ou encore résidentiel. Avec plus de 8 000 collaborateurs au Maroc et en Afrique subsaharienne, TGCC est aujourd'hui investors@tgcc.ma leader national et compte à son actif plus de 1 000 projets et ouvrages d'envergure réalisés. +212 522 23 88 93 / 94 / 95 Siège social : 4, rue Al Imam Mouslime - Oasis 20103 Casablanca - Maroc +212 522 23 88 93 / 94 / 95 -https://www.tgcc.ma

ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

BILAN ACTIF

(En dirhams)

31-déc-21

Immobilisations en non valeur (A) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercicesPrimes de remboursement des obligationsImmobilisations incorporelles (B) 6 900 682,96 6 198 268,62 Immobilisations en recherche et développementBrevets, marques, droits et valeurs similairesFonds commercial 6 900 682,96 6 198 268,62 Autres immobilisations incorporellesImmobilisations corporelles (C) 378 485 922,08 248 562 755,20 Terrains Constructions 2 405 000,00 Installations techniques, matériel et outillageMatériel de transport 346 010 973,82 4 606 935,70 Mobilier de bureau, aménagements diversAutres immobilisations corporellesImmobilisations corporelles en coursImmobilisations financières (D) 25 463 012,56 - 80 166,67 226 732 907,19 4 286 664,73 17 463 016,61 - Prêts immobilisés Autres créances financièresTitres de participationAutres titres immobilisésEcart de conversion - Actif (E)Diminution des créances immobiliséesAugmentation des dettes financières 131 959 150,30 254 943,96 19 438 652,50 112 265 553,84 52 800 000,00 52 800 000,00 - -

ACTIFIMMOBILISEACTIFCIRCULANT

TOTAL I (A+B+C+D+E)

Ecarts de conversion actif [I]|Eléments circulantsTOTAL II (F+G+H+I)

Stocks (F) Marchandises Matières et fournitures consommablesProduits en cours 78 825 397,89 501 837 772,75 Produits intermédiaires et résiduelsProduits finis Créances de l'actif circulant (G) Fournisseurs débiteurs, avances & acomptesClients et comptes rattachés 3 161 183 343,37 258 431 330,95 87 424 985,59 Personnel État Compte d'associésAutres débiteurs Comptes de régularisation actifTitres et valeurs de placement (H) 2 518 604 221,47 263 763,72 322 959 599,31 39 042 844,71 21 881 583,21 87 424 985,59 260 206,94

TRESORERIE

Caisses, Régies d'avances et accréditifsTOTAL III

Trésorerie-Actif 203 402 926,31 Chèques et valeurs à encaisserBanques, T G et C C P 203 114 219,20 288 707,11

TOTAL GÉNÉRAL

3 742 106 720,95

604 078 481,86 580 663 170,64

Brut 86 732 726,52 272 072,00 86 460 654,52

Amortissement 34 807 565,01 163 243,21 34 644 321,80

342 368 588,83

87 424 985,59

31-déc-20

BILAN PASSIF (En dirhams) 31-déc-21 31-déc-20 CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel ( 1) Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé Primes d'émission, de fusion , d'apport Ecarts de réevaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau ( 2 ) Résultats nets en instance d'affectation ( 2) Résultat net de l'exercice ( 2) 1 110 279 706,18 316 398 500,00 316 398 500,00 316 398 500,00 481 717 109,19 28 166 660,00 397 400,13 98 340 455,24 185 259 581,62 1 110 279 706,18 85 214 917,46 85 214 917,46 1 195 494 623,64 848 876 321,26 281 666 600,00 281 666 600,00 281 666 600,00 208 333 270,00 28 166 660,00 397 400,13 287 883 194,94 42 429 196,19 Total des capitaux propres (A) 848 876 321,26 Capitaux propres assimilés (B) Subventions d'investissement Provisions réglementées Dettes de financement (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement Provisions durables pour risques et charges (D) Provisions pour risques Provisions pour charges Ecart de conversion - Passif (E) Augmentation de créances immobilisées Diminution des dettes de financement 210 524 645,52 20 000 000,02 190 524 645,50 TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 1 059 400 966,78 Dettes du passif circulant (F) Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs , avances et acomptes Personnel Organismes sociaux État Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation - passif Autres provisions pour risques et charges (G) Ecarts de conversion Passif ( éléments circulants ) (H) 2 386 322 991,32 1 442 257 844,49 620 089 043,07 7 634 440,82 13 431 819,51 296 299 595,38 505 986,71 6 104 261,34 3 315 656,12 2 389 638 647,44 1 573 313 727,24 1 020 917 106,30 210 232 979,64 4 861 481,23 10 301 230,06 252 741 885,13 20 161 392,21 48 787 269,47 5 310 383,20 1 933 174,50 61 271,68 TOTAL II ( F + G + H ) 1 575 308 173,42 TRÉSORERIE PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques (Soldes créditeurs) 534 661 283,62 70 917 735,66 135 471 000,00 328 272 547,96 534 661 283,62 634 275 808,80 106 890 372,67 196 225 700,00 331 159 736,13 TOTAL III 634 275 808,80 TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III ) 4 119 794 554,70 3 268 984 949,00 TRESORERIE

FINANCEMENTPERMANENTPASSIFCIRCULANT

203 402 926,31

(1) Capital personnel débiteur 4 549 588 129,12 429 793 574,42

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

(En dirhams)NATUREProduits d'exploitation

I3 179 444 520,73

Ventes de marchandises (en l'état)

Ventes de biens et services produits

Chiffre d'affaires

Variation de stocks de produits ( + ou -) (1)

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

EXPLOITATION

Reprises d'exploitation : transferts de chargesTOTAL I

IICharges d'exploitation Dotations d'exploitationTOTAL II Achats revendus (2) de marchandises Achats consommés (2) de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation

IIIRÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )

IVProduits financiers FINANCIER Reprises financières : transferts de chargesTOTAL IV Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change Intérêts et autres produits financiers

VCharges financières Dotations financièresTOTAL V Charges d'intérêts Pertes de change Autres charges financières

VIRÉSULTAT FINANCIER ( IV - V )

VIIRÉSULTAT COURANT ( III + VI )

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) suite

VIIIPRODUITS NON COURANTS Produits de cessions d'immobilisations Subvention d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants NONCOURANT Reprises non courantes : transferts de chargesTOTAL VIII

IXCHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX

XRÉSULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

XIRÉSULTAT AVANT IMPÔTS ( VII+ ou - X)

XIIIMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

XIIIRÉSULTAT NET ( XI - XII )

XIVTOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )

XVTOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

XVIRÉSULTAT NET ( total produits - total charges )

1)Variation de stock :Stock final-Stock initial :Augmentation(+);Diminution(-) 2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

BILAN ACTIF (En dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 Ecart d'Acquisition 23 083 690 26 497 452 Immobilisations Incorporelles 874 891 1 415 652 Immobilisations Corporelles 422 388 064 360 845 971 Immobilisations Financières 10 924 979 133 701 019 Titres mis en équivalence - - Total Actif Immobilisé 457 271 624 522 460 094 Stocks et Encours 793 724 777 564 004 940 Clients et Comptes Rattachés 2 655 842 250 2 019 178 489 Autres Créances et Comptes de Régularisation 787 538 900 626 805 041 Valeurs Mobilières de Placement 63 000 000 72 000 000 Disponibilités 303 589 403 83 027 130 TOTAL DE L'ACTIF 5 060 966 954 3 887 475 694

BILAN PASSIF (En dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 Capital 316 398 500 281 666 600 Primes liées au capital 481 717 109 208 333 270 Ecart de réévaluation Réserves 194 596 576 414 749 359 Réserves de conversion groupe 4 793 718 4 775 528 Résultat de l'exercice 236 003 857 13 098 493 Autres Total Capitaux Propres 1 233 509 761 922 623 250 Intérêts hors groupe 9 441 674 7 520 852 Autres fonds propres Provisions 19 939 715 19 301 962 Emprunts et dettes financières 752 229 672 966 948 185 Fournisseurs et comptes rattachés 1 558 309 418 1 065 559 674 Autres dettes et comptes de régularisation 1 487 536 715 905 521 772 TOTAL DU PASSIF 5 060 966 954 3 887 475 694

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (En dirhams) 31/12/2021 31/12/2020 CHIFFRE D'AFFAIRES 3 625 502 774 2 278 205 707 Autres produits d'exploitation 85 659 833 191 124 574 Achats consommés -2 677 714 247 -1 838 980 933 Charges de personnel -556 328 935 -429 814 643 Autres charges d'exploitation -3 682 534 -790 513 Impôts et taxes -7 873 844 -5 382 282 Variations nettes des amortissements et des dépréciations -101 283 826 -127 229 732 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 364 279 221 67 132 177 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS -36 817 093 -31 345 445 RÉSULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGRÉES suite 327 462 127 35 786 732 Charges et produits exceptionnels 24 714 606 -2 489 408 Impôt sur les bénéfices -110 223 018 -16 013 025 RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGRÉES 241 953 716 17 284 299 Quote part des résultats des entreprises mises en équivalence Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition -3 413 762 -3 413 762 RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 238 539 954 13 870 537 INTERETS MINORITAIRES -2 536 096 -772 043 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 236 003 857 13 098 494

À propos de TGCC

Acteur global dans les travaux industriels publics et du bâtiment, TGCC (Travaux Généraux de Construction de Casablanca) construit depuis 30 ans des ouvrages dans plusieurs secteurs: hôtelier, commercial, industriel, administratif ou encore résidentiel. Avec plus de 8 000 collaborateurs au Maroc et en Afrique subsaharienne, TGCC est aujourd'hui leader national et compte à son actif plus de 1 000 projets et ouvrages d'envergure réalisés.

Siège social : 4, rue Al Imam Mouslime - Oasis 20103 Casablanca - Maroc +212 522 23 88 93 / 94 / 95 -https://www.tgcc.ma