Travel + Leisure Co. est une société de voyages d'adhésion et de loisirs. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Vacation Ownership et Travel and Membership. Le segment Vacation Ownership (propriété de vacances) développe, commercialise et vend des intérêts de propriété de vacances (VOI) à des consommateurs individuels, fournit un financement aux consommateurs dans le cadre de la vente de VOI, et fournit des services de gestion de propriété dans des centres de villégiature. Ce secteur est entièrement constitué de la ligne d'activité Wyndham Destinations. Le segment "Travel and Membership" (voyages et adhésions) gère une variété d'activités liées aux voyages, y compris trois marques d'échange de vacances, des plateformes technologiques de voyage, des adhésions de voyage et des locations directes aux consommateurs. Ce segment se compose de ses lignes d'activité d'échange et de club de voyage. Son secteur d'activité des clubs de voyage comprend son club de voyage RCI, les clubs de voyage B2B, qui proposent des solutions en marque blanche à des associations, des organisations et d'autres groupes d'utilisateurs fermés, et Travel + Leisure GO, qui propose une offre de club de voyage directement au consommateur.