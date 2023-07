Travel + Leisure Co. a annoncé que Jon G. Muñoz avait rejoint l'entreprise en tant que premier vice-président chargé des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Muñoz soutiendra l'évolution des stratégies environnementales axées sur l'utilisation de l'énergie, la conservation de l'eau, le recyclage et la réduction de la pollution.

Il travaillera également en partenariat avec les parties prenantes pour poursuivre les stratégies sociales de l'entreprise afin de renforcer son engagement en faveur de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et des droits de l'homme. L'équipe de M. Muñozaco supervisera également l'engagement communautaire et les efforts philanthropiques de l'entreprise, y compris l'orientation de la Travel + Leisure Charitable Foundation. M. Muñoz apporte plus de 25 ans d'expérience en matière de leadership et une perspective élargie par son expertise dans les domaines de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, des affaires publiques, de l'engagement communautaire, du marketing multiculturel et LGBTQ, des ventes et des ressources humaines.

Il a récemment occupé le poste de responsable en chef de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) chez Booz Allen Hamilton, l'une des plus importantes sociétés de conseil en gestion au monde. Son expérience antérieure dans la mise en œuvre de stratégies DEI intégrées et holistiques et dans l'élaboration de bonnes pratiques a été démontrée par les rôles clés qu'il a occupés au niveau national et mondial dans le domaine de la DEI et du marketing multiculturel chez Hilton, T-Mobile, Nextel Communications, JPMorgan Chase & Co. et Bank of America. Il a obtenu sa licence au Moody College of Communication de l'Université du Texas à Austin et détient plusieurs certifications en citoyenneté d'entreprise et en formation des cadres du Boston College et de la Southern Methodist University, respectivement. M. Muñoz est également engagé dans la direction d'organisations à but non lucratif et participe activement à plusieurs organisations à but non lucratif nationales et internationales.

Il est actuellement membre du conseil consultatif du président pour les Amis du Musée national de l'Amérique latine, président sortant du conseil d'administration de l'International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) et président du conseil consultatif du Latino DEI Collective. Il est également membre du conseil consultatif des doyens du Moody College of Communication de l'université du Texas à Austin. M. Muñoz sera basé au siège mondial de la société à Orlando, en Floride.