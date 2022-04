Travel Technology Interactive : Communiqué de Presse Groupe TTI (Exercice 2021)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29 avril 2022 - 17h00

Résultats 2021 du Groupe Travel Technology Interactive Un chiffre d'affaires en forte croissance (+25%) à 4,4 M€ versus 3,5 M€ en 2020 Un résultat net significatif à +509 K€ versus -680 K€ en 2020

Le Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI), éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le « cloud » à destination du secteur du transport, publie ce jour ses résultats pour l'exercice 2021.

Un chiffre d'affaires en forte progression

Après une année 2020 et un premier semestre 2021 marqués par la crise sanitaire et son impact sur le transport aérien, le deuxième semestre de l'exercice et, en particulier, le quatrième trimestre, ont vu une forte reprise des opérations des compagnies aériennes clientes du Groupe.

Cette augmentation du trafic s'est traduite par une hausse du chiffre d'affaires annuel du Groupe de 25%, passant de 3,5 M€ en 2020 à 4,4 M€ en 2021.

Toutes les filiales ont bénéficié de cette reprise avec une progression homogène comprise entre 24 et 30%.

© TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE S.A.

Capital social de 2.195.228,56 Euros

Siège social : 14 rue Delambre 75014 PARIS (France)

RCS PARIS 480 040 880

TEL : +33 1.71.18.15.15 www.ttinteractive.com

1

Le Résultat Opérationnel Courant repasse dans le vert

L'accroissement du chiffre d'affaires, conjugué à la maitrise des charges, a permis de renouer avec un Résultat Opérationnel Courant positif à +672 K€ contre -217 K€ en 2020.

Les charges de personnel, ont légèrement augmenté à 2,0 M€. Le Groupe a bénéficié de subventions principalement au cours du premier semestre. Les aides ainsi perçues en France et en Asie dans le cadre du chômage partiel se sont élevées à 176 K€, soit une baisse de l'ordre de 42% par rapport l'exercice précédent.

La crise a néanmoins continué d'affecter certains clients du Groupe, notamment au Brésil, où nous avons constaté une perte sur créances de 111 K€.

Les dotations aux amortissements relatives aux plateformes logicielles Zenith® et Nexlog® sont stables à 407 K€ contre 451 K€ en 2020.

Le modèle économique SaaS du Groupe démontre que la reprise du chiffre d'affaires induit automatiquement un fort retour à la rentabilité, ce qui est de bon augure pour l'avenir.

Du fait de charges exceptionnelles peu significatives (-32 K€), le Résultat Opérationnel est également donc en hausse à +640 K contre -227 K€ en 2020 et représente donc 15% du chiffre d'affaires de l'année.

Enfin, les charges financières sont en forte baisse, car elles sont à présent essentiellement liées à des PGE à faible taux d'intérêts.

Le Résultat Net part du Groupe s'établit ainsi +509 K€, soit 12% du chiffre d'affaires annuel, contre une perte de -680 K€ en 2020.

Une structure financière solide et un endettement net en très forte diminution

Pour se prémunir des impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le Groupe a sécurisé au cours du premier semestre, la souscription d'un complément de Prêt Garanti par l'Etat de 600 K€. Cela porte son endettement bancaire à 1,8 M€, auquel s'ajoutent 258 K€ de dettes locatives (application de la norme IFRS 16).

La trésorerie du Groupe s'élève quant à elle au 31 décembre 2021 à 1.685 K€ contre 1.009 K€ en 2020.

L'endettement net du Groupe est en baisse de 674 K€ par rapport à l'exercice précédent. Il s'élève donc à 388 K€ au 31 décembre 2021 contre 1.062 K€ en 2020.

Avec des capitaux propres de 5.178 K€ au 31 décembre 2021, le Groupe dispose d'une situation financière solide pour relever les défis des prochaines années.

© TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE S.A.

Capital social de 2.195.228,56 Euros

Siège social : 14 rue Delambre 75014 PARIS (France)

RCS PARIS 480 040 880

TEL : +33 1.71.18.15.15 www.ttinteractive.com

2

Perspectives

La reprise des opérations aériennes des clients du Groupe devrait se poursuivre sur l'année 2022. Le Groupe est confiant sur les perspectives malgré la situation internationale (guerre en Ukraine, Covid en Chine…). Le rebond du chiffre d'affaires devrait perdurer sur 2022. Par ailleurs, la mise en œuvre réussie d'une maîtrise des charges au cours des deux dernières années, permet au Groupe de dégager de nouveau des profits et de poursuivre ses investissements en matière de recherche et développements sur ses solutions SaaS, Zenith® et Nexlog®.

Commentant cette publication, Grégoire Echalier, Président Directeur Général, déclare :

« Le Groupe a su conserver, accompagner et satisfaire la majorité de ses clients au cours de la crise sanitaire. Grâce à ces succès, le retour aux profits est acquis depuis la fin 2021 et permet au Groupe de continuer à investir sur ses plateformes technologiques. L'année 2022 devrait confirmer cette tendance et permettre au Groupe de retrouver les fondamentaux en matière de rentabilité de l'industrie des logiciels SaaS.»

Concernant les perspectives, il ajoute :

« Les perspectives commerciales sont positives sur tous les marchés ; aussi, nous sommes confiants sur la poursuite, en 2022, de notre croissance en termes de chiffre d'affaires et de résultat. »

Prochains rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 :

le 14 octobre 2022

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le Cloud, à destination du secteur du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement Zenith®, sa nouvelle solution technologique de gestion d'inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que Nexlog®, sa solution technologique à destination des compagnies cargo. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la reconnaissance mondiale de l'organisme de régulation IATA en tant que « Partenaire Stratégique ». TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd'hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. La société est cotée sur EURONEXT Growth Paris depuis le 18 avril 2011.

Contact :

Grégoire ECHALIER Président Directeur Général +33 1 71 18 15 15 comfi@ttinteractive.com

Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877

Retrouvez notre communication financière sur www.ttinteractive.com rubrique « Investisseurs »

© TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE S.A.

Capital social de 2.195.228,56 Euros

Siège social : 14 rue Delambre 75014 PARIS (France)

RCS PARIS 480 040 880

TEL : +33 1.71.18.15.15 www.ttinteractive.com