Par courrier reçu le 29 décembre 2023, la société par actions simplifiée CitizenPlane (32 rue de Paradis, 75010 Paris) a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 décembre 2023, les seuils de 50% et 90% du capital et des droits de vote de la société TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE et détenir 9 171 442 actions TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE représentant autant de droits de vote, soit 97,63% du capital et 96,48% des droits de vote de cette société1.

