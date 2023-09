Travere Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur l'identification, le développement et la fourniture de thérapies qui changent la vie des personnes atteintes de maladies rénales, hépatiques et métaboliques rares. Les produits de la société comprennent Chenodal (comprimés de chénodiol), Cholbam (capsules d'acide cholique), et Thiola et Thiola EC (comprimés de tiopronine). Chenodal, qui est destiné au traitement des patients souffrant de calculs biliaires et pour lesquels la chirurgie représente un risque inacceptable pour la santé en raison d'une maladie ou d'un âge avancé. Cholbam, pour le traitement des troubles de la synthèse des acides biliaires dus à des défauts d'une seule enzyme. Thiola et Thiola EC, qui visent à prévenir la formation de calculs de cystine (rein) chez les patients atteints de cystinurie homozygote sévère. Le principal programme clinique de la société comprend FILSPARI pour réduire la protéinurie chez les adultes atteints d'une IgAN primaire présentant un risque de progression rapide de la maladie et Sparsentan pour le traitement de la glomérulosclérose segmentaire focale (FSGS).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale