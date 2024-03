Travere Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur l'identification, le développement et la mise à disposition de thérapies pour les personnes atteintes de maladies rénales, hépatiques et métaboliques rares. Les produits de la société sont Thiola et Thiola EC (comprimés de tiopronine) utilisés pour la prévention de la formation de calculs de cystine (rein) chez les patients atteints de cystinurie homozygote sévère. La société a reçu l'autorisation de mise sur le marché de FILSPARI (sparsentan) pour réduire la protéinurie chez les adultes atteints d'une forme primaire d'IgAN et présentant un risque de progression rapide de la maladie. FILSPARI, un médicament oral à prise unique quotidienne, est conçu pour cibler sélectivement deux voies critiques dans la progression de la maladie d'IgAN (endothéline 1 et angiotensine-II) et est une thérapie non immunosuppressive approuvée pour le traitement de cette maladie. FILSPARI (sparsentan) est un double antagoniste des récepteurs de l'endothéline et de l'angiotensine (DEARA). Le sparsentan a reçu la désignation de médicament orphelin pour le traitement de l'IgAN aux États-Unis et en Europe.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale