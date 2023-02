Travere Therapeutics annonce l'approbation accélérée par la FDA de FILSPARI(sparsentan), la première et la seule thérapie non immunosuppressive pour la réduction de la protéinurie dans la néphropathie à IgA

Ligand Pharmaceuticals Incorporated a annoncé que son partenaire Travere Therapeutics, Inc. a reçu une approbation accélérée de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour FILSPARI(MC) (sparsentan) afin de réduire la protéinurie chez les adultes atteints d'une IgAN primaire présentant un risque de progression rapide de la maladie, généralement un rapport protéines/créatinine (RPC) urinaire >=1,5 g/g. Cette indication fait l'objet d'une approbation accélérée basée sur la réduction de la protéinurie. Il n'a pas été établi si FILSPARI ralentit le déclin de la fonction rénale chez les patients atteints d'IgAN. Le maintien de l'approbation de FILSPARI pourrait dépendre de la confirmation d'un avantage clinique dans l'étude de phase 3 PROTECT en cours, qui est conçue pour démontrer si FILSPARI ralentit le déclin de la fonction rénale.

Les premiers résultats des critères de confirmation à deux ans de l'étude PROTECT sont attendus par Travere au quatrième trimestre de 2023 et sont destinés à soutenir l'approbation traditionnelle de FILSPARI. FILSPARI, un médicament oral à prise unique quotidienne, est conçu pour cibler sélectivement deux voies critiques dans la progression de la maladie de l'IgAN (endothéline-1 et angiotensine II) et est le premier et le seul traitement non immunosuppresseur approuvé pour le traitement de cette maladie. L'IgAN est une maladie rénale rare et l'une des principales causes d'insuffisance rénale due à une maladie glomérulaire. Elle touche jusqu'à 150 000 personnes aux États-Unis, et on estime qu'environ 30 000 à 50 000 de ces patients pourraient être traités dans l'indication approuvée par le biais de l'approbation accélérée.

Travere prévoit que FILSPARI sera disponible à partir de la semaine du 27 février 2023, et a indiqué qu'il fournira un programme complet de soutien aux patients tout au long de leur parcours thérapeutique. En vertu de l'accord de licence de Ligand avec Travere pour le sparsentan, Ligand a le droit de recevoir un paiement d'étape net de 15,3 millions de dollars sur cette approbation de la FDA, d'autres paiements d'étape potentiels et des redevances nettes de 9 % sur les ventes mondiales nettes futures de sparsentan. L'approbation de FILSPARI, accordée dans le cadre de la procédure d'approbation accélérée de la FDA, est basée sur des améliorations cliniquement significatives et statistiquement significatives de la protéinurie par rapport à un comparateur actif dans l'étude pivotale et en cours de phase 3 PROTECT, la plus grande étude interventionnelle tête-à-tête à ce jour dans l'IgAN.

L'étude PROTECT est un essai clinique mondial, randomisé, multicentrique, en double aveugle, contrôlé par un comparateur actif, qui évalue l'innocuité et l'efficacité de 400 mg de FILSPARI, par rapport à 300 mg d'irbesartan, chez 404 patients âgés de 18 ans et plus atteints d'IgAN et présentant une protéinurie persistante malgré un traitement maximal toléré par un ECA ou un ARA. En août 2021, Travere a annoncé des résultats intermédiaires positifs basés sur l'ensemble des analyses primaires pré-spécifiées qui ont montré qu'après 36 semaines de traitement, les patients recevant FILSPARI ont atteint une réduction moyenne de la protéinurie par rapport à la ligne de base de 49,8%, par rapport à une réduction moyenne de la protéinurie par rapport à la ligne de base de 15,1% pour les patients traités à l'irbesartan (p < 0,0001). À la demande de la FDA, les données sur l'efficacité contenues dans l'étiquette approuvée par la FDA sont une analyse de sensibilité post-hoc qui évalue les 281 premiers patients randomisés, un sous-ensemble de la population complète de l'essai.

La réduction moyenne de la protéinurie par rapport à la ligne de base dans l'analyse de sensibilité post-hoc est de 45% pour FILSPARI contre 15% pour le contrôle actif, l'irbesartan. Les analyses de sensibilité pré-spécifiées et post-hoc ont démontré que FILSPARI atteint une réduction rapide et soutenue de la protéinurie, avec une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative par rapport à l'irbesartan, le comparateur actif. Conformément au protocole de l'étude, les patients poursuivent en aveugle l'étude PROTECT afin d'évaluer pleinement l'effet du traitement sur la pente du DFGe sur 110 semaines dans l'analyse du critère confirmatoire.

Les résultats de l'analyse du critère d'évaluation confirmatoire sont attendus au quatrième trimestre de 2023. Les résultats de l'évaluation intermédiaire dans l'étude PROTECT ont montré que FILSPARI était bien toléré avec un profil de sécurité clairement défini qui a été cohérent dans tous les essais cliniques menés à ce jour. Dans l'étude PROTECT, les effets indésirables les plus courants (= 5 %) sont l'œdème périphérique, l'hypotension (y compris l'hypotension orthostatique), les étourdissements, l'hyperkaliémie et l'anémie.

En raison des risques de lésions hépatiques et d'anomalies congénitales, FILSPARI n'est disponible que par le biais d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques (REMS) approuvée par la FDA. Travere a annoncé qu'avec leur collaborateur CSL Vifor, ils s'attendent à une décision d'examen par l'Agence européenne des médicaments (EMA) au cours du second semestre 2023 sur l'approbation potentielle de la demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMC) du sparsentan pour le traitement de l'IgAN en Europe. Travere prévoit de communiquer les résultats de base des critères de confirmation à deux ans de l'étude de phase 3 DUPLEX en cours sur le sparsentan dans la glomérulosclérose segmentaire focale (FSGS) au deuxième trimestre de 2023.

Dans l'attente de données de soutien, Travere a annoncé une soumission prévue d'une NDA supplémentaire pour une approbation traditionnelle pour une indication FSGS dans la seconde moitié de 2023 et une variation ultérieure de l'AMC du sparsentan pour le traitement des patients atteints de FSGS en Europe est ciblée pour une soumission d'ici la fin de 2023. Le sparsentan a reçu la désignation de médicament orphelin pour le traitement de l'IgAN et du FSGS aux États-Unis et en Europe.