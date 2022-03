L'entreprise britannique Travis Perkins s'attend à de nouveaux progrès en 2022 après une hausse de ses bénéfices.

Le groupe, qui s'est séparé de son activité d'amélioration de l'habitat Wickes en avril et a vendu sa division plomberie et chauffage en mai, a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de 353 millions de livres (474 millions de dollars) en 2021, contre une prévision d'"au moins" 340 millions et en hausse par rapport aux 128 millions de 2020 de ses activités poursuivies.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 24% à 4,59 milliards de livres.

"Alors que le marché qui se redresse rapidement a créé des défis autour de l'inflation et de la disponibilité des produits, nous avons bien navigué", a déclaré le PDG Nick Roberts.

"Compte tenu de la demande robuste du marché final et d'un début d'année positif, nous restons confiants dans notre capacité à progresser encore en 2022", a-t-il ajouté.

Le groupe, qui exerce ses activités à partir de plus de 560 agences au Royaume-Uni, a déclaré que les indicateurs principaux pour 2022 étaient encourageants, avec l'amélioration des niveaux de transactions immobilières, la poursuite de l'adoption d'accords de travail hybrides et la croissance annuelle des nouveaux développements immobiliers qui devraient soutenir les volumes sur ses principaux marchés commerciaux.

À plus long terme, la nécessité d'étendre et de décarboniser le parc immobilier britannique propose des opportunités de croissance significatives pour le groupe, a-t-il ajouté.

L'action Travis Perkins, en hausse de 10 % sur un an, a clôturé lundi à 1 461,5 pence, ce qui valorise l'entreprise à 3,1 milliards de livres.

(1 dollar = 0,7447 livre)