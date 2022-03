Le détaillant de produits de bricolage Wickes est optimiste quant à ses perspectives et ses bénéfices augmentent.

Les détaillants de produits de bricolage ont obtenu de bons résultats pendant la pandémie de COVID-19, car davantage de personnes se sont tournées vers le DIY (do it yourself) pendant la crise, car elles passaient plus de temps à la maison, avaient moins d'options de loisirs et voyageaient moins.

Son grand rival Kingfisher a annoncé mardi un revenu et un bénéfice record pour 2021-22.

Wickes, qui s'est séparé de Travis Perkins en avril dernier, a réalisé un bénéfice ajusté avant impôts de 85 millions de livres (112,2 millions de dollars) au cours de l'année qui s'est achevée le 1er janvier, ce qui est conforme aux prévisions de pas moins de 83 millions de livres et en hausse par rapport aux 49,5 millions de livres de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 1,53 milliard de livres, car la société a gagné des parts de marché dans son activité principale de commerce local.

Les ventes de base étaient en baisse de 6,7 % par rapport à l'année précédente au cours des 11 premières semaines de 2022, reflétant les chiffres comparatifs élevés de 2021, mais en hausse de 26,3 % sur une base de deux ans.

La société a déclaré que la demande du commerce local était soutenue, avec des carnets de commandes de clients commerciaux à des niveaux records, et que son activité DIFM (do-it-for-me), où Wickes fournit des services de construction, avait également connu un début positif en 2022.

Les actions Wickes étaient en hausse de 7,5 % dans les premiers échanges.

Le PDG, David Wood, a déclaré que Wickes était bien placé pour capitaliser sur la demande continue d'amélioration de l'habitat, soutenue par un parc immobilier vieillissant, des tendances de consommation favorables et un intérêt croissant pour l'isolation et l'installation de nouveaux systèmes conçus pour une haute efficacité énergétique.

"Bien que nous reconnaissions la pression à laquelle les consommateurs seront confrontés en 2022, nous disposons du bon modèle, d'un pipeline et d'un carnet de commandes solides et nous restons confiants quant à la possibilité de réaliser de nouveaux progrès au cours de l'année actuelle", a déclaré M. Wood.

(1 $ = 0,7575 livre)