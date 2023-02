Le fournisseur britannique de bâtiments Travis Perkins prévoit une année 2023 difficile.

Travis Perkins, qui vend des briques, du bois et des cuisines neuves, ainsi que des équipements pour les grands projets de construction, a déclaré que le bénéfice d'exploitation ajusté a chuté de 16% l'année dernière pour atteindre 295 millions de livres (355 millions de dollars), derrière une prévision consensuelle de 320 millions de livres.

Le manque à gagner a été imputé aux coûts de restructuration liés à la fermeture de 20 petites succursales sur les 1 500 que compte le groupe, ce qui, selon le directeur financier Alan Williams, fait partie du plan de Travis Perkin pour se préparer à une année plus difficile.

Les actions du groupe bicentenaire ont chuté de 5% à 993 pence dans les premiers échanges.

On s'attend à ce que le marché global de la construction en Grande-Bretagne se contracte d'environ 5 à 7 % cette année en termes de volume, et Travis Perkins a déclaré que cela affecterait son bénéfice pour 2023, qui est actuellement prévu de baisser de 6 % par rapport au niveau de l'année dernière.

Cette faiblesse surviendra alors que les constructeurs de maisons commencent à ralentir leurs projets et que moins de personnes achètent de nouvelles maisons, en raison des inquiétudes concernant l'économie et du bond des coûts d'emprunt, qui s'élèvent maintenant à 4 %, leur plus haut niveau depuis 2008.

Cela dissuade également les propriétaires de réaliser de grands projets d'amélioration comme la construction d'une extension ou l'installation d'une nouvelle cuisine ou salle de bains.

Le point positif, selon M. Williams, se trouve dans les projets du secteur public tels que la construction d'hôpitaux et d'écoles et les secteurs du logement social.

"Nous voyons encore beaucoup de projets de réaménagement après la pandémie dans tout le Royaume-Uni", a-t-il dit, expliquant que de nombreux bureaux étaient modernisés pour s'adapter à des modes de travail plus flexibles.

Travis Perkins s'attend à ce que l'inflation pour les biens de construction qu'il vend soit modérée à environ 5-8% cette année, par rapport à une hausse d'environ 15% l'année dernière.

M. Williams a déclaré que les briques avaient été l'un des produits les plus touchés, leurs prix ayant augmenté de 50 % au cours des 18 derniers mois, tandis que les plaques de plâtre avaient augmenté de 30 %.

(1 $ = 0,8306 livre)