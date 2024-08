Travis Perkins plc est un distributeur de matériaux de construction au Royaume-Uni. Son segment Merchanting comprend des marques telles que Travis Perkins, BSS, Keyline et CCF. Travis Perkins est un négociant général qui propose une destination pour les produits lourds, complétée par des produits légers. BSS propose des solutions de chauffage et de refroidissement commerciales et industrielles, fournissant aux entrepreneurs spécialisés une variété de produits à partir de 69 succursales et de deux centres de distribution. CCF distribue des produits d'isolation et de construction intérieure à partir de 36 succursales à des entrepreneurs dans toute la Grande-Bretagne. Keyline aide les constructeurs de maisons, les entreprises de travaux publics et les entrepreneurs d'infrastructures à construire et à réaménager des installations. Le segment Toolstation est un fournisseur d'une gamme de produits destinés aux clients du commerce et du bricolage. Toolstation opère à partir de 570 succursales en Grande-Bretagne et se développe aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Sa gamme de produits comprend des articles de plomberie et de chauffage, des articles lourds, des articles légers et des articles en bois.