Travis Perkins plc est un distributeur de matériaux de construction au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent le Merchanting et le Toolstation. Son segment Merchanting comprend des marques telles que Travis Perkins, BSS, Keyline et CCF. La marque Travis Perkins est un marchand général qui propose des produits lourds. La marque BSS fournit des solutions de chauffage et de refroidissement commerciales et industrielles aux entrepreneurs. La marque CCF distribue des produits d'isolation et de construction intérieure à partir de ses quelque 40 succursales à des entrepreneurs dans toute la Grande-Bretagne. La marque Keyline aide les constructeurs de maisons, les entreprises de travaux publics et les entrepreneurs d'infrastructures à construire et à réaménager des installations. Toolstation est un fournisseur d'une gamme de produits destinés aux clients du commerce et du bricolage. Toolstation exploite plus de 550 succursales en Grande-Bretagne et est également présent aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Sa gamme de produits comprend des articles de plomberie et de chauffage, des articles lourds, des articles légers et des articles en bois.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage