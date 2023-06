Travis Perkins prévoit une baisse de ses bénéfices dans un contexte difficile

(Alliance News) - Le négociant en matériaux de construction Travis Perkins PLC a déclaré qu'il s'attendait à une baisse de son bénéfice annuel, compte tenu des conditions de marché toujours difficiles.

La société basée à Northampton, en Angleterre, a déclaré qu'elle avait réalisé une performance "résistante" au premier trimestre 2023, mais qu'elle n'avait pas constaté l'assouplissement prévu des conditions du marché au deuxième trimestre à ce jour.

"Les volumes sur les marchés de la construction de logements neufs et du RMI domestique privé continuent d'être impactés par la hausse des taux d'intérêt et la baisse de la confiance des consommateurs, sous l'effet d'une inflation des prix à la consommation persistante et plus élevée que prévu", a déclaré Travis Perkins.

"En revanche, le groupe continue d'enregistrer des performances plus résistantes sur ses autres marchés finaux - à savoir les logements commerciaux, industriels, d'infrastructure et du secteur public - et Toolstation continue d'enregistrer des performances conformes aux attentes, tant au Royaume-Uni qu'en Europe."

En supposant que les conditions actuelles se maintiennent pour le reste de l'année, la direction s'attend maintenant à réaliser un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 240 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année.

En 2022, Travis Perkins a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 295 millions de livres sterling. L'entreprise s'attend donc à une baisse annuelle de 19 % de son bénéfice.

Travis Perkins publiera ses résultats semestriels le 1er août.

