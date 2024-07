(Alliance News) - Travis Perkins PLC a annoncé mercredi la nomination de Pete Redfern en tant que nouveau directeur général et de Geoff Drabble en tant que président désigné.

Le marchand de matériaux de construction basé à Northampton, en Angleterre, a nommé Geoff Drabble avec effet au 1er octobre, et a déclaré qu'il prendrait officiellement le poste de président dès que ses capacités le lui permettraient.

M. Drabble est actuellement président du distributeur de produits de chauffage et de plomberie Ferguson PLC, basé à Wokingham (Angleterre), et de la société d'emballage DS Smith PLC, basée à Londres.

Travis Perkins a noté que son expérience comprend également la fonction d'administrateur non exécutif, puis d'administrateur indépendant principal de Howden Joinery Group PLC de 2015 à 2023, et celle de PDG du groupe Ashtead Group PLC, société de location d'équipement cotée au FTSE 100, de 2006 à 2015.

"Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration [...] alors que nous cherchons à créer une entreprise plus simple, plus efficace et centrée sur le client, en maximisant ses forces intrinsèques", a commenté M. Drabble. "Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir contribuer à la reprise de la croissance de l'entreprise et d'ouvrir la voie à l'amélioration de la rentabilité et à la création d'une valeur actionnariale significative".

Travis Perkins a également nommé Pete Redfern au poste de PDG, à compter du 16 septembre, date à laquelle l'actuel PDG, Nick Roberts, quittera ses fonctions.

Depuis fin 2022, Pete Redfern est directeur général de son cabinet de conseil Pete Redfern Advisory Ltd, qui s'adresse aux secteurs de l'immobilier, de la construction de logements, de la construction et des matériaux de construction.

Il était auparavant PDG du constructeur de maisons basé à Buckinghamshire, en Angleterre, Taylor Wimpey PLC pendant plus de 14 ans, jusqu'en mai 2022. Il a "supervisé la transformation de l'entreprise en l'un des plus grands constructeurs de maisons au Royaume-Uni, et son élévation au FTSE 100... en construisant une position financière solide après la crise financière mondiale, en recentrant l'entreprise sur ses activités au Royaume-Uni et en mettant en œuvre une stratégie qui a créé une valeur actionnariale significative en mettant l'accent sur la croissance organique", a noté Travis Perkins.

M. Redfern a également siégé pendant neuf ans au conseil d'administration de Travis Perkins en tant qu'administrateur non exécutif jusqu'en septembre 2023.

Il a démontré ses compétences en matière de gestion des coûts, des marges et de la génération de trésorerie, complétées par une approche rigoureuse de l'allocation de capital", a commenté le président intérimaire Jez Maiden, en ajoutant : "Pete rejoint l'entreprise à un moment important de son histoire : "Pete arrive à un moment important pour le groupe, alors que nous nous concentrons sur l'amélioration de la rentabilité et de la génération de trésorerie, ainsi que sur l'accélération des changements de notre modèle opérationnel afin de créer une entreprise plus simple et plus efficace.

"Je suis convaincu qu'avec Duncan Cooper, directeur financier, l'équipe de direction accélérera la transformation en cours du groupe et produira de solides retours sur investissement pour les actionnaires".

Les actions de Travis Perkins ont augmenté de 6,1% à 850,00 pence à Londres mercredi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

