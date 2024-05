Treace Medical Concepts, Inc. est une société de technologie médicale. La société s'attache à faire progresser la norme de soins pour la prise en charge chirurgicale de l'oignon et des déformations connexes du médio-pied. Elle a breveté le système Lapiplasty 3D Bunion Correction System, une combinaison d'instruments, d'implants et de méthodes chirurgicales conçus pour corriger chirurgicalement les trois plans de la déformation de l'oignon et sécuriser l'articulation instable, en s'attaquant à la cause première de l'oignon et en aidant les patients à retrouver leur mode de vie actif. Le système de correction du médio-pied Adductoplasty est conçu pour une correction chirurgicale reproductible du médio-pied et le système de fixation Hammertoe PEEK est conçu pour traiter les déformations de l'orteil en marteau, de l'orteil en griffe et de l'orteil en maillet. Les systèmes de lapiplastie, d'adductoplastie et de fixation de l'orteil en PEEK sont constitués de kits d'implants à usage unique et de plateaux d'instruments réutilisables. La société vend ces produits aux médecins, chirurgiens, hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis.

Indices liés Russell 2000