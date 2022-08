L'entreprise australienne Treasury Wine affiche un bénéfice plus élevé grâce aux ventes aux États-Unis et aux hausses de prix.

Le plus grand producteur de vin indépendant au monde a réorienté l'approvisionnement de ses vins de marque Penfolds très prisés vers les États-Unis, l'Europe et le marché intérieur depuis que la Chine a imposé un droit antidumping sur certains vins australiens fin 2020.

La société, qui possède également les marques Wolf Blass et Wynns, entre autres, a déclaré que le chiffre d'affaires net de son unité Amériques a augmenté de 2,5 %, bénéficiant des efforts déployés pour étendre sa présence sur le marché, notamment la collaboration avec le rappeur Snoop Dogg.

La demande de vins de marque Penfolds, l'offre la plus haut de gamme de la société, est restée forte malgré la flambée de l'inflation aux États-Unis et en Europe. Si le chiffre d'affaires net total du segment a baissé de 9,1 %, les ventes sur les marchés hors Chine ont plus que doublé.

Le vigneron a déclaré qu'il augmentait les prix dans toutes les divisions pour compenser l'impact de la hausse des coûts des intrants et qu'il prévoyait d'améliorer encore ses marges en 2023.

Le programme d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Treasury Wine, qui a été déployé en 2021, a permis à la société d'économiser 90 millions de dollars australiens (62,47 millions de dollars), soit plus qu'une estimation antérieure de 75 millions de dollars australiens, et de compenser l'impact de la hausse des coûts des intrants.

"Nous nous attendons à ce que TWE enregistre une forte croissance de ses bénéfices au cours de l'exercice 23, reflétant une reprise du COVID dans ses canaux à marge plus élevée", ont déclaré les analystes de Morgans.

Treasury a affiché un bénéfice attribuable de 263,2 millions de dollars australiens pour l'exercice clos le 30 juin, ce qui est supérieur aux 250,0 millions de dollars australiens déclarés il y a un an, mais inférieur à l'estimation de 282 millions de dollars australiens de Morgan Stanley. Le chiffre d'affaires global a baissé de 3,6 %.

Les actions de Treasury Wine ont chuté d'environ 1,5 % dans les premiers échanges, tandis que le marché plus large était en baisse de 0,5 %.

La société a déclaré que son objectif financier à long terme était toujours d'assurer une croissance durable du chiffre d'affaires, une croissance moyenne à un chiffre des bénéfices et une marge bénéficiaire d'exploitation du groupe supérieure à 25 %.

(1 $ = 1,4407 dollars australiens)