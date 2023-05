Les actions de la société australienne Treasury Wine Estates chutent en raison des vents contraires liés à l'inflation

La société australienne Treasury Wine Estates a averti jeudi que l'inflation réduisait la demande pour ses vins de qualité commerciale et augmentait les coûts d'emballage, ce qui a entraîné une baisse de près de 8 % de ses actions.

Le producteur de vin a signalé des conditions de marché et des perspectives de consommation difficiles pour le vin commercial, notamment en Australie et au Royaume-Uni, et a déclaré qu'il entreprenait une révision de sa chaîne d'approvisionnement, en particulier en Australie.

Il envisage également de céder certains actifs, soit individuellement, soit en les combinant.

Treasury Wine a estimé une baisse de 2 % à 3 % du chiffre d'affaires net du groupe pour l'exercice 2023 et a signalé une pression à la hausse sur son coût des marchandises pour l'exercice 2024 en raison de l'inflation, en particulier pour les matériaux d'emballage.

Les actions de la société ont chuté jusqu'à 7,8% vers 1240 GMT, marquant leur plus forte baisse en pourcentage intraday depuis le 16 février 2021, et a été le plus grand retardataire de l'indice boursier de référence.

Treasury Wine, cependant, prévoit une augmentation des bénéfices avant intérêts, impôts, SGARA et éléments matériels (EBITS) pour l'exercice 2023 entre 580 et 590 millions de dollars australiens (393,41 à 400,20 millions de dollars).

À titre de comparaison, le bénéfice avant intérêts, impôts et éléments matériels de l'exercice 2022 s'élevait à 523,7 millions de dollars australiens et l'estimation moyenne des analystes à 523,8 millions de dollars australiens, selon Refinitiv.

La société prévoit une marge EBITS d'environ 23,5% pour l'exercice 2023, contre 21,1% pour l'exercice 2022.

La demande des consommateurs pour les vins de luxe reste forte sur tous les marchés à travers le monde, avec des ventes dans les divisions Penfolds, Treasury Americas et Treasury Premium Brands conformes aux attentes, a déclaré la société.

(1 $ = 1,4743 dollar australien) (Reportage d'Echha Jain à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)