Treasury Wine Estates Limited : 175,6% de taxes à l'import en Chine pour le vin d'Australie

Il s'agit de la décision finale du ministère chinois du commerce, avec un taux encore plus élevé que les - déjà incroyables - 169,3 % de taxes imposées aux produits Treasury Wine en novembre dernier. Le nouveau taux est entré en vigueur dimanche pour 5 ans. Pékin justifie la surtaxe par l'enquête antidumping jaugeant les dommages causés par les importations de vin australien à l'industrie vinicole nationale.

Treasury Wine n'a d'autre choix pour se développer que de rediriger ses efforts commerciaux vers les Etats-Unis, l'Europe et le reste de l'Asie.

Le taux final, qui correspond au tarif le plus élevé possible que la Chine a imposé dans sa décision préliminaire, tend encore plus les relations diplomatiques entre Pékin et Canberra, qui se sont envenimées après que l'Australie a demandé une enquête indépendante sur l'origine de la pandémie de coronavirus.

Les actions Treasury Wine sont en souffrance depuis plusieurs mois. Elles avaient toutefois connu un regain spéculatif en début de mois avec les rumeurs d'intérêt de Pernod Ricard.