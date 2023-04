Les actions de Treatt en hausse, le bénéfice annuel devant être conforme aux prévisions

Treatt PLC - fabricant et fournisseur d'extraits et d'ingrédients pour les industries des boissons, des arômes et des parfums, basé dans le Suffolk, en Angleterre - prévoit un chiffre d'affaires de 75,9 millions de livres sterling pour le semestre clos le 31 mars, soit une hausse de 15 % par rapport aux 66,3 millions de livres sterling de l'année précédente. Treatt déclare qu'elle continue à gagner des affaires avec des clients nouveaux et existants par le biais de ventes directes aux marques, ainsi qu'indirectement par l'intermédiaire de maisons d'arômes et de parfums. Treatt prévoit une croissance du bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels d'au moins 7,1 millions de livres sterling, soit une hausse de 12 % par rapport aux 6,3 millions de livres sterling de l'année précédente. La croissance du café est supérieure aux attentes. Pour l'ensemble de l'année, les résultats devraient être conformes aux prévisions.

En ce qui concerne l'avenir, Treatt déclare avoir démarré l'exercice 2023 en force. Elle déclare que la dynamique du deuxième trimestre est "particulièrement encourageante" et qu'elle aborde le deuxième semestre de l'année avec un "carnet de commandes solide et une conversion du pipeline de ventes". Le bénéfice annuel avant impôts et éléments exceptionnels devrait être conforme aux attentes.

Le directeur général, Deammon Reeve, a déclaré : "Nous avons connu un excellent semestre avec des ventes record, notamment dans notre catégorie la plus importante, les agrumes, où nous avons renforcé nos relations de longue date avec certaines des plus grandes sociétés de boissons tout en gagnant de nouveaux clients".

Cours actuel de l'action : 620,00 pence l'unité, en hausse de 5,4 % mercredi matin à Londres

Evolution sur 12 mois : en baisse de 45%.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

