Treatt PLC est un fabricant d'extraits et d'ingrédients naturels basé au Royaume-Uni. La société opère à travers un seul segment, qui est engagé dans la fabrication et la fourniture de solutions d'ingrédients innovants pour les industries des boissons, des arômes, des parfums et des produits de consommation avec des sites de fabrication au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine. Ses activités comprennent les ventes, la fabrication, la technique, les technologies de l'information (TI) et les finances. La société propose des ingrédients aromatiques pour les agrumes, le café, le thé, la santé et le bien-être, les herbes, épices et fleurs, les fruits et légumes et les arômes. Sa gamme d'ingrédients parfumés couvre toutes les familles de parfums. Elle fournit également des ingrédients pour les produits de soins personnels, les parfums fins ou pour des applications domestiques. Ses ingrédients sont présents dans les aliments, les boissons et les produits de soins personnels dans plus de 90 pays à travers le monde. Ses filiales comprennent R C Treatt & Co Limited, Treatt USA Inc et Treatt Trading (Shanghai) Company Limited.

Secteur Transformation des aliments