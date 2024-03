Treatt PLC - fabricant et fournisseur d'extraits et d'ingrédients pour les industries des boissons, des arômes et des parfums - nomme David Shannon, de Croda International PLC, au poste de directeur général du groupe et au poste d'administrateur, à compter du 3 juin. Ryan Govender et Alison Sleight continueront d'assumer respectivement les fonctions de directeur général et de directeur financier par intérim jusqu'à l'arrivée de M. Shannon. M. Govender reprendra alors ses fonctions de directeur financier et Mme Sleight celles de directeur des finances et de l'informatique du groupe.

Le président Vijay Thakrar a déclaré : "À l'issue d'un processus de recherche rigoureux qui a attiré un certain nombre de candidats de grande qualité, nous sommes ravis que David rejoigne l'équipe de Treatt. Il possède une expérience internationale très pertinente en matière de croissance dans un groupe axé sur l'innovation, avec un style de leadership motivant et collaboratif, ce qui lui permettra de mener Treatt à travers sa prochaine phase passionnante. Le conseil d'administration et moi-même sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec David, Ryan et notre équipe de direction, qui s'attacheront à réaliser le plein potentiel de Treatt après les investissements de ces dernières années".

Cours actuel de l'action : 402,40 pence, en baisse de 0,4 % à Londres lundi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 26%.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.