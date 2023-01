Treatt réalise un chiffre d'affaires conforme aux attentes et envisage de doubler sa production au Royaume-Uni.

(Alliance News) - Treatt PLC a déclaré vendredi avoir bien démarré son nouvel exercice financier, avec des échanges conformes aux attentes de la direction.

Treatt est un fabricant et fournisseur d'extraits et d'ingrédients naturels pour les industries des boissons, des arômes et des parfums. Elle est basée à Suffolk, en Angleterre.

Les ventes du premier trimestre de son exercice financier étaient supérieures de 9% à celles de l'année précédente, avec des progrès "particulièrement encourageants" dans le secteur des agrumes, où les marges se sont améliorées sur plusieurs de ses produits clés à valeur ajoutée.

L'exercice financier de Treatt se termine le 30 septembre. Son premier trimestre s'est terminé le 31 décembre.

Treatt a déclaré que la grande majorité de sa production britannique a maintenant été transférée vers sa nouvelle installation britannique. Il s'attend à ce que la capacité de production du Royaume-Uni double au moins une fois que le processus sera entièrement terminé. Ceci est prévu pour l'automne 2023.

Les actions de Treatt étaient en hausse de 0,5 % à 630,00 pence vendredi matin à Londres.

