TreeHouse Foods, Inc. est un fabricant et distributeur d'aliments et de boissons de marque privée en Amérique du Nord. Le portefeuille de la société comprend des offres de grignotage, notamment des craquelins, des bretzels, des articles de boulangerie en magasin, des articles de grillades surgelées, des biscuits, des barres-collations et des offres de bonbons ; des offres de boissons et de mélanges de boissons, notamment des crèmes non laitières, des boissons en portions individuelles, des bouillons/stocks, des boissons en poudre et autres mélanges, du thé et des boissons prêtes à boire, et des offres d'épicerie, notamment des cornichons, de la pâte réfrigérée, des céréales chaudes, du fromage et du pudding. Elle vend ses produits à des clients de la vente au détail, de la cofabrication et de la restauration hors foyer dans des formats stables, réfrigérés et congelés. Elle propose également à ses clients une gamme de solutions de valeur et nutritionnelles, y compris des produits naturels, biologiques et sans gluten. Elle vend ses produits par le biais de divers canaux de distribution, notamment les détaillants, les distributeurs de services alimentaires, les cofabricants et les canaux industriels et d'exportation.

Secteur Transformation des aliments