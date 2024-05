TreeHouse Foods, Inc. est un fabricant et un distributeur d'aliments et de boissons sous marque de distributeur en Amérique du Nord. Le portefeuille de la société comprend des boissons et des mélanges de boissons, notamment des crèmes non laitières, du café, des bouillons, des boissons en poudre et autres mélanges, du thé et des boissons prêtes à boire, ainsi que des produits d'épicerie, notamment des cornichons, des pâtes réfrigérées, des céréales chaudes, du fromage et du pudding. La société vend ses produits aux détaillants, aux co-entrepreneurs et aux clients de la restauration hors foyer dans des formats de longue conservation, réfrigérés et congelés. Elle offre également à ses clients une gamme de solutions nutritionnelles et de valeur, y compris des produits naturels, biologiques et sans gluten. Elle possède des marques de cornichons, notamment les cornichons Bick's, les betteraves marinées Habitant, le raifort Woodman's et les oignons marinés McLarens. La société vend ses produits par le biais de divers canaux de distribution, notamment des détaillants, des distributeurs de services alimentaires, des cofabricants et des canaux industriels et d'exportation.

Secteur Transformation des aliments