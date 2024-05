Trelleborg AB est une société d'ingénierie basée en Suède, active dans le secteur de la technologie des polymères. Elle se consacre au développement, à la fabrication et à la commercialisation de solutions polymères qui assurent l'étanchéité, l'humidification et la protection dans des environnements industriels exigeants. Ses activités sont réparties en cinq domaines : Trelleborg Coated Systems, qui fournit des solutions clients pour les tissus enduits de polymères ; Trelleborg Industrial Solutions, qui propose des solutions à base de polymères pour les applications industrielles, telles que les systèmes de tuyaux, les solutions antivibrations et les systèmes d'étanchéité ; Trelleborg Offshore & Construction, qui fournit des solutions polymères pour les projets de construction d'infrastructures pétrolières et gazières ; Trelleborg Sealing Solutions, qui développe des solutions d'étanchéité pour l'industrie générale, les véhicules légers et les environnements aérospatiaux, et qui possède une usine de caoutchouc silicone liquide en Bulgarie ; et Trelleborg Wheel Systems, qui fournit des pneus et des roues pour les machines agricoles, sylvicoles et industrielles.

Secteur Machines et équipements industriels