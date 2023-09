(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Vela Technologies PLC - Investisseur en technologie à un stade précoce - déclare un revenu nul pour l'année au 31 mars, inchangé par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une augmentation des dépenses administratives à 401 000 livres sterling, contre 347 000 livres sterling. La perte avant impôt est passée de 1,1 million de livres sterling à 378 000 livres sterling. L'entreprise explique que cette perte est principalement due aux mouvements de la juste valeur du portefeuille d'investissement de la société.

Trellus Health PLC - Fournisseur de plateformes de santé numérique basé à New York - déclare un revenu de 14 000 USD pour les six mois se terminant le 30 juin, contre 10 000 USD l'année précédente. La perte avant impôts est passée de 4,8 millions USD à 3,6 millions USD. La perte de base par action s'est élevée à 0,02 USD, contre 0,03 USD. Le Dr Marla Dubinsky, directeur général, a déclaré : "Nous sommes activement engagés dans des discussions avec un grand plan national de santé qui, nous en sommes convaincus, conduiront à la mise à disposition de Trellus Elevate à plus grande échelle."

Gowin New Energy Group Ltd - société chinoise spécialisée dans les produits d'éclairage LED et le commerce du thé - Le chiffre d'affaires est nul pour le semestre clos le 30 juin, inchangé par rapport à l'année précédente. La perte avant impôt est passée de 2,0 millions RMB à 3,3 millions RMB. La perte de base et diluée par action s'élève à 0,011 RMB contre 0,007 RMB. Il explique que la situation financière du groupe n'a guère changé depuis la publication récente du rapport annuel 2022. "Comme le reste du monde, Gowin est confronté à l'incertitude économique et aux impacts inflationnistes, au sentiment défensif des consommateurs, au risque géopolitique, au risque politique et à l'agenda du changement climatique et de la durabilité", indique la société.

Hamak Gold Ltd - société d'exploration et de développement minier opérant au Libéria - annonce une perte avant impôts de 261 000 USD, contre 1,5 million l'année précédente. Aucun revenu n'a été divulgué, tandis que la perte de base et diluée par action s'est élevée à 0,006 USD, contre 0,10 USD auparavant. Karl Smithson, directeur exécutif, a déclaré : "Au cours du premier semestre 2023, l'équipe de Hamak Gold s'est concentrée sur la découverte prometteuse d'or à haute teneur de Ziatoyah dans le permis de Nimba, où le forage initial a recoupé 20 m à 7 g/t Au près de la surface. Nous sommes encouragés par les progrès réalisés en matière d'exploration pour identifier les extensions de la minéralisation aurifère à haute teneur découverte dans le permis de Nimba. D'autres travaux continueront à se concentrer sur la cartographie détaillée, l'interprétation structurale et les investigations sur la vaste anomalie d'or dans le sol de 3km x 1km associée à la découverte d'or déjà faite."

Tiger Royalties and Investments PLC - Investisseur minier basé à Londres - déclare une valeur d'actif net par action au 30 juin de 0,05 pence, contre 0,12 pence l'année précédente, avec un actif net total de 248 000 GBP, contre 542 000 GBP. La perte avant impôt s'est élevée à 247 923 GBP, contre 227 406 GBP l'année précédente. La perte de base par action est restée inchangée à 0,05 pence. La société reste confiante dans les fondamentaux des métaux de base, en particulier du cuivre et des métaux pour batteries. Est plus que jamais convaincu qu'il y a une lumière au bout du tunnel et qu'une révolution du cycle d'expansion des matières premières est en train de se produire.

Atlantic Lithium Ltd - société d'exploration et de développement du lithium basée à Sydney, axée sur l'Afrique et possédant des actifs au Ghana et en Côte d'Ivoire - annonce une perte avant impôts de 11,5 millions de dollars australiens pour l'exercice clos le 30 juin, contre 34,7 millions de dollars australiens. Les dépenses administratives sont passées de 1,1 million de dollars australiens à 1,6 million de dollars australiens. La perte de base par action s'est élevée à 0,02 AUD, contre 0,061 AUD pour le LPS. "En ce qui concerne l'avenir, le prochain catalyseur majeur pour la société est l'attribution ministérielle du bail minier, qui constituerait un jalon important non seulement pour la société, mais aussi pour le Ghana, en tant que premier bail minier pour le lithium dans le pays. Nous espérons recevoir le bail minier sous peu, ce qui nous permettra d'entamer la phase d'obtention des permis", déclare la société. La position de trésorerie au 30 juin était de 15,3 millions de dollars australiens, en baisse par rapport aux 23,9 millions de dollars australiens.

