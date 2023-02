Les actions de Trellus Health augmentent suite au lancement d'un produit pour le syndrome du côlon irritable

(Alliance News) - Trellus Health PLC a annoncé vendredi le lancement de son offre directe aux consommateurs pour les personnes vivant avec le syndrome du côlon irritable.

Le fournisseur de plateforme de santé numérique basé à New York a déclaré que le produit, qu'il n'a pas nommé, fournit un soutien comportemental, émotionnel et nutritionnel personnalisé à distance via des solutions numériques, et donne accès à une équipe de résilience via la télésanté. Il a également déclaré que l'offre contribuerait à sensibiliser et à stimuler la demande pour l'entreprise.

En outre, Trellus a élargi l'un de ses accords existants avec le Mount Sinai Health System, en vertu duquel la solution Trellus de formation à la résilience et d'autogestion est mise à la disposition des membres d'un grand syndicat de l'État de New York, qui fournit des services de santé et des avantages à ses membres par l'intermédiaire de l'hôpital, en tant que prestation de bien-être.

Dans le cadre de ce contrat élargi, la méthode Trellus sera désormais accessible aux personnes vivant avec le SCI ainsi qu'aux patients souffrant de maladies inflammatoires de l'intestin.

"Je suis ravi d'être en mesure de lancer le programme de la méthode Trellus pour le SII, à la fois par le biais de notre offre D2C et par l'extension de l'un de nos contrats avec Mount Sinai. Trellus propose désormais une solution gastro-entérologique complète pour le SII et les MII, et cela représente l'aboutissement d'un travail acharné de l'équipe", a déclaré Marla Dubinsky, directrice générale.

"Le SCI touche environ 30 millions de personnes aux États-Unis et a souvent un impact important sur la qualité de vie d'une personne. Nous sommes impatients de travailler avec les patients et les partenaires pour évaluer plus avant comment la méthode Trellus peut permettre aux personnes souffrant de MII, et maintenant aussi de SII, d'obtenir de meilleurs résultats de santé et une meilleure qualité de vie, tout en réduisant les coûts des soins de santé."

Vendredi après-midi, à Londres, les actions Trellus se négociaient à 8,18 pence chacune, soit une hausse de 9,1 %.

