Produit Trellus pour les maladies inflammatoires de l'intestin proposé par NY Medicaid

(Alliance News) - Trellus Health PLC a déclaré lundi que sa solution de formation à la résilience et d'autogestion pour les maladies inflammatoires de l'intestin sera disponible dans le cadre d'un essai initial avec une compagnie d'assurance maladie opérant dans l'État américain de New York.

Les actions de Trellus étaient en hausse de 6,4% à 8,78 pence chacune à Londres lundi matin.

Le fournisseur de plateforme de santé numérique basé à New York a déclaré que le projet de démonstration initial sera proposé via le plan de santé Medicaid de New York, disponible pour plus de 1,8 million de membres auprès de la compagnie d'assurance maladie partenaire anonyme.

Le programme est conçu pour permettre aux patients atteints de MII de "prendre en charge leurs besoins en matière de santé, d'accéder à un soutien comportemental et émotionnel entre les visites au cabinet, et finalement d'améliorer les résultats", a déclaré Trellus.

L'entreprise partenaire paiera l'inscription et la participation des membres au programme Trellus IBD, avec un objectif de recrutement maximum de 50 patients.

Le contrat est d'une durée initiale de 12 mois et peut être prolongé d'un commun accord.

"Je suis ravi de signer ce contrat d'entreprise à consommateur avec cet assureur santé basé dans l'État de New York pour proposer le programme Trellus IBD à un maximum de 50 de ses membres sur une période de 12 mois. L'accès au programme Trellus IBD permettra à l'assureur de donner à ses membres les moyens d'apprendre à autogérer leurs maladies chroniques en toute confiance, et d'améliorer les résultats de santé à un coût nettement inférieur", a déclaré Marla Dubinsky, directrice générale de Trellus Health.

"Nous sommes impatients d'examiner les données de cette première période de 12 mois, ce qui renforcera encore notre base de preuves alors que nous poursuivons nos discussions avec d'autres plans de santé régionaux et nationaux, des employeurs, des systèmes de santé, des réseaux de fournisseurs gastro-intestinaux et des sociétés pharmaceutiques."

