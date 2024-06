Trellus Health plc est une société de services de santé basée au Royaume-Uni, qui fournit des solutions et des services pour la gestion des maladies chroniques. La société se concentre sur les maladies gastro-intestinales chroniques et coûteuses qui ont un impact important sur la santé mentale, telles que les maladies inflammatoires de l'intestin (MII), qui comprennent les maladies chroniques incurables que sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. La société a une division qui consiste à fournir des soins axés sur la résilience pour les maladies chroniques de l'intestin inflammatoire. La plateforme Trellus Elevate de la société est une plateforme de santé connectée qui intègre la méthodologie GRITT (Gaining Resilience Through Transitions) et les enseignements sur la résilience tirés de la recherche clinique et de la pratique. Les feuilles de route personnalisées de Trellus Elevate comprennent des leçons attrayantes et des techniques de renforcement des compétences conçues pour responsabiliser les individus. La filiale en propriété exclusive de la société est Trellus Health Inc.

Secteur Logiciels