Tremor International Ltd, anciennement Taptica International Ltd, est une société israélienne spécialisée dans les solutions publicitaires numériques qui exploitent les dernières technologies vidéo, natives et d'affichage pour atteindre les utilisateurs de chaque application, service et marque. Tremor International Ltd travaille avec plus de 450 annonceurs dont Amazon, Disney, Twitter. L'activité de la société comporte trois divisions principales : Tremor Video, qui aide les annonceurs à diffuser des histoires de marque percutantes sur tous les écrans grâce à une technologie vidéo combinée à des données d'audience avancées ; RhythmOne, division média qui permet d'obtenir des résultats commerciaux dans la publicité multi-écrans ; et la place de marché vidéo Unruly avec des intégrations directes avec les éditeurs et les annonceurs. La société est présente dans plus de 60 pays.

Secteur Publicité et marketing