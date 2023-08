(Alliance News) - Tremor International Ltd a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires et une perte au premier semestre 2023.

Les actions de Tremor ont chuté de 29% à 180,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

La société de technologie publicitaire basée à New York a déclaré que les revenus ont diminué de 0,4% à 156,0 millions de dollars au premier semestre 2023, contre 156,7 millions de dollars il y a un an. La société a noté que les revenus programmatiques ont augmenté de 16% au premier semestre pour atteindre 138,8 millions de dollars, contre 119,8 millions de dollars, reflétant l'expansion de l'empreinte de la société grâce à l'intégration d'Amobee. Dans le même temps, les revenus de CTV ont également augmenté de 17%. Tremor a ajouté que les revenus programmatiques représentent plus de 90% des revenus totaux de la société.

La société a déclaré que la perte avant impôt au cours de la période était de 24,7 millions de dollars, passant d'un bénéfice de 28,8 millions de dollars l'année précédente.

La société a noté que ses coûts d'exploitation ont augmenté de 52 %, passant de 97,5 millions USD à 148,4 millions USD.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle s'attend à ce que les revenus ex-TAC, programmatiques et CTV augmentent au cours du deuxième semestre 2023, la majorité de la croissance étant attendue au cours du quatrième trimestre.

Cependant, la société a déclaré qu'elle s'attend à ce que la contribution ex-TAC pour l'ensemble de l'année se situe entre 320 millions de dollars et 330 millions de dollars, en baisse par rapport aux attentes précédentes de 400 millions de dollars. L'expression "ex-TAC" désigne la marge brute plus les dépréciations et les amortissements imputables au coût des recettes.

Elle a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements, les situant dans une fourchette de 85 à 95 millions d'USD, contre 140 à 145 millions d'USD précédemment.

Le directeur général, Ofer Druker, a déclaré : "Nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir atteint notre objectif de mener à bien l'intégration d'Amobee, qui disposait d'une plateforme riche en technologie et d'une base d'employés beaucoup plus importante que Tremor à la clôture de l'acquisition, et d'avoir atteint notre objectif de synergie des coûts d'exploitation totaux annualisés.

"Nous pensons que l'incertitude macroéconomique a un impact sur les budgets des grands annonceurs et des agences et sur leur volonté de dépenser au cours du second semestre 2023.... Nous connaissons également des cycles de vente plus longs et plus complexes liés à notre orientation stratégique visant à conclure des contrats d'entreprise plus importants avec les grands annonceurs, les agences et les acteurs de la télévision en circuit fermé ".

"Nous pensons que les impacts de ces facteurs combinés s'atténueront avec le temps et que nous serons mieux positionnés que jamais pour réussir et croître au sein de CTV, lorsque les budgets augmenteront et que l'environnement des dépenses s'améliorera."

