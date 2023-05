Tremor International enregistre une perte trimestrielle et une baisse de son chiffre d'affaires

Tremor International Ltd - société de technologie publicitaire basée à New York - affiche un chiffre d'affaires de 71,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, soit une baisse de 11 % par rapport aux 80,9 millions de dollars enregistrés un an plus tôt. Cette baisse est due à la faiblesse "bien documentée" du secteur des technologies financières. La société passe d'un bénéfice de 14,6 millions de dollars à une perte avant impôts de 14,4 millions de dollars, les dépenses de recherche et de développement passant de 6,4 millions de dollars l'année précédente à 13,2 millions de dollars. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements tombe à 8,9 millions d'USD, contre 38,7 millions d'USD. La baisse est exacerbée par "un environnement publicitaire faible au cours du premier trimestre".

Pour l'avenir, le groupe s'attend à une reprise continue de la demande de publicité au cours du second semestre de l'année. Il maintient ses prévisions de 140 à 145 millions de dollars pour l'Ebitda ajusté en 2023.

Le directeur général Ofer Druker déclare : "Au cours du premier trimestre, nous avons réalisé des progrès significatifs dans l'exécution de notre vision stratégique visant à combiner Tremor International et Amobee en une plate-forme technologique horizontalement intégrée axée sur la TVC et la vidéo, alimentée par des données uniques et exclusives, au profit des clients des deux côtés de l'écosystème."

Cours actuel de l'action : 256,40 pence l'unité, en baisse de 0,9 % mardi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 45 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.