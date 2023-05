Tremor conclut un accord avec Scope3 pour proposer des produits médiatiques écologiques

Tremor International Ltd - société de technologie publicitaire basée à New York - annonce un partenariat mondial avec Scope3 qui verra la méthodologie de mesure des émissions de carbone de Scope3 appliquée à l'inventaire CTV. Grâce à Unruly, la plateforme d'offre de Tremor, les acheteurs peuvent accéder à des offres de produits médias verts - alimentées par les données de Scope3 - dans les domaines de l'affichage, de la vidéo et, désormais, de la télévision en circuit fermé, afin d'atteindre leurs objectifs de performance tout en cartographiant et en mesurant les émissions de carbone de leurs dépenses en médias.

Cours actuel de l'action : 227 pence, en hausse de 4,6 % à Londres mardi

Évolution sur 12 mois : en baisse de 45 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

