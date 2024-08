Trend Micro, une entreprise japonaise de cybersécurité dont la valeur de marché est d'environ 950 milliards de yens (6,5 milliards de dollars), envisage une vente après avoir suscité l'intérêt de repreneurs, ont déclaré jeudi des personnes au fait du dossier.

Les délibérations sur la transaction interviennent alors que l'affaiblissement du yen au cours des dernières semaines et la sous-performance de l'action de Trend Micro par rapport à ses homologues japonais en ont fait une cible d'acquisition.

Trend Micro travaille avec des banquiers d'affaires pour susciter l'intérêt d'acheteurs potentiels, y compris des sociétés de capital-investissement, ont déclaré les sources, tout en précisant qu'aucun accord n'est certain.

Les sources ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles. Trend Micro n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Fondée en 1988 par Steve Chang, Jenny Chang et Eva Chen, cadres de l'industrie technologique, Trend Micro était à l'origine un fabricant de logiciels antivirus.

Les actions de Trend Micro ont perdu plus de 10 % de leur valeur depuis le début de l'année, avec des performances inférieures à celles du marché japonais plus large et de la plupart de ses pairs, alors que l'entreprise se bat pour améliorer sa rentabilité tout en rivalisant avec de grands concurrents américains tels que Crowdstrike, Microsoft et Palo Alto Networks.

La société basée à Tokyo a cherché à prendre des parts de marché à Crowdstrike après une panne mondiale le mois dernier causée par une mise à jour du logiciel Crowdstrike qui a fait tomber plus de 8 millions d'ordinateurs et a causé des ravages dans les secteurs de l'aviation et des soins de santé.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Trend Micro a fait état d'une augmentation de 13 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires net au deuxième trimestre, à 68,6 millions de yens, et d'une hausse encore plus importante de 42 % de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, à 12,3 millions de yens, qu'elle a attribuée à l'amélioration de sa marge d'exploitation, à 18 %.

Les transactions dans le secteur de la cybersécurité se sont multipliées en raison de l'augmentation des dépenses des grandes entreprises mondiales en matière de logiciels de sécurité. En juillet, Alphabet, la société mère de Google, a tenté de conclure un accord de 23 milliards de dollars pour acheter la startup de cybersécurité Wiz, avant que les négociations ne tournent court. (Reportage de Milana Vinn à New York, édition de Nick Zieminski)