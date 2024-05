(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth mercredi apres-midi a Piazza Affari.

GAGNANTS

TrenDevice est en hausse de 16% apres avoir rapporte mercredi qu'il a termine 2023 avec un Ebitda plus que double a 2,0 millions d'euros contre 745 000 euros un an plus tot, tandis que la perte d'exploitation s'est amelioree a 624 000 euros contre 1,3 million d'euros en 2022.

Mare Engineering Group a suivi avec une augmentation de 9,4 pour cent.

PERDANTS

En bas de l'echelle se trouve Estrima, qui abandonne 7,3 % apres avoir perdu 11 % au cours du dernier mois et 46 % au cours des six dernieres annees. Mercredi, la societe a approuve les etats financiers consolides pour l'exercice clos le 31 decembre, faisant etat d'une perte nette du groupe de 11,9 millions d'euros, contre une perte nette de 3,1 millions d'euros en 2022. La valeur de la production s'est elevee a 44,5 millions d'euros, contre 39,7 millions d'euros en 2022.

Sciuker Frames perd 7,1 pour cent. Le conseil d'administration a annonce mercredi qu'il avait approuve le rapport financier pour 2023, cloturant avec une perte nette consolidee de 2,5 millions d'euros, soit une diminution de 23,1 millions d'euros par rapport au benefice net consolide de 20,7 millions d'euros au 31 decembre 2022.

Par Chiara Bruschi, journaliste a Alliance News

