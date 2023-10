(Alliance News) - TrenDevice Spa a annoncé vendredi qu'elle avait enregistré une baisse de ses revenus pour les neuf mois, mais une hausse au troisième trimestre et des augmentations marquées de l'EBITDA pour les mêmes périodes.

En détail, le chiffre d'affaires est passé de 13,5 millions d'euros à 12,8 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, mais il a augmenté de 3,9 millions d'euros à 4,6 millions d'euros au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.

L'Ebitda a augmenté à 947 000 euros pour les neuf premiers mois et à 301 000 euros pour le troisième trimestre, contre respectivement 194 000 et 188 000 euros.

La forte croissance de l'Ebitda, dans la continuité des six premiers mois de l'année, est due à trois facteurs distincts : les marges plus élevées provenant exclusivement des ventes directes sur le site web trendevice.com et des magasins de détail, grâce à l'abandon des places de marché étrangères ; une opération de réduction des coûts initiée par la direction au quatrième trimestre 2022 ; et les revenus extraordinaires trimestriels au prorata liés aux subventions de fonctionnement du projet ReFive de la Regione Campania, en plus des reports liés aux crédits d'impôt des années précédentes, pour un total de 274 000 euros, en hausse de 27 % par rapport aux 216 000 euros du troisième trimestre 2022.

Au troisième trimestre, on estime à 499 tonnes le nombre de tonnes de CO2 non rejetées dans l'environnement, en ligne avec les 493 tonnes du troisième trimestre 2022. Au cours des neuf premiers mois, la contribution environnementale de TrenDevice s'est élevée à environ 1 434 tonnes de CO2 non rejetées dans l'environnement, soit une baisse de 8 % par rapport à la même période en 2022, où les économies de CO2 s'élevaient à 1 562 tonnes.

Alessandro Palmisano, PDG et cofondateur de TrenDevice, a déclaré : "Le troisième trimestre, au cours duquel le changement des canaux commerciaux initié en 2022, ainsi qu'une opération de réduction des coûts, ont continué à apporter une amélioration des marges. Comme prévu par la direction, le troisième trimestre a également été le premier trimestre de 2023 caractérisé par une reprise à deux chiffres des revenus par rapport à la même période en 2022. Ce résultat est d'autant plus important que les ventes de nouveaux smartphones se sont contractées de 8 % au troisième trimestre.

L'action de TrenDevice a clôturé vendredi en baisse de 1,1 %, à 0,26 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

