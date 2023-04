TrenDevice, revenus en baisse au premier trimestre ; Ebitda en hausse

(Alliance News) - TrenDevice Spa a déclaré des revenus de 4,1 millions d'euros au cours des trois premiers mois de 2023, en légère baisse par rapport aux 5,1 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de 2022.

Cette baisse, explique la société dans une note, est due à l'abandon du canal de vente lié aux places de marché étrangères, caractérisé par des marges trop faibles par rapport aux attentes de la direction.

"Il convient de noter que les revenus, nets du périmètre lié aux places de marché étrangères, sont néanmoins en hausse de 16% au T1 2023, grâce à l'augmentation du taux de conversion du site web, à l'optimisation des investissements en marketing et à l'ouverture des nouveaux magasins de détail à Rome et à Bologne qui ont eu lieu entre le T2 et le T3 2022", précise la société.

L'Ebitda au 31 mars 2023 s'élève à 369 000 euros, en forte hausse par rapport aux 16 000 000 euros enregistrés au 1er trimestre 2022. Cette augmentation est due à trois facteurs distincts, comme le précise une note : " Des marges plus élevées provenant exclusivement des ventes directes sur le site web trendevice.com et des magasins de détail, grâce à l'abandon des places de marché étrangères ; une opération de réduction des coûts lancée par la direction au cours de la dernière période de 2022 ; et le revenu extraordinaire trimestriel au prorata lié aux contributions opérationnelles du projet 'ReFive' de la Regione Campania en plus des reports liés aux crédits d'impôt des années précédentes, pour un total de 256 000 euros, en hausse de 149% par rapport aux 103 000 euros de la même période de l'année précédente".

Alessandro Palmisano, PDG et cofondateur de TrenDevice, commente les résultats : " Nous sommes très satisfaits des résultats du premier trimestre 2023. Le changement de cap sur les canaux commerciaux initié en 2022, ainsi qu'une opération de réduction des coûts, commence à apporter les résultats attendus sur les marges de la société : des résultats Ebitda qui sont déjà évidents au premier trimestre 2023 et qui sont particulièrement positifs même nets des contributions d'exploitation obtenues".

Vendredi, TrenDevice a clôturé dans le vert de 1,8% à 0,33 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.