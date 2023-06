TrenDevice, revenus et EBITDA en hausse en 2022 ; la perte s'aggrave

(Alliance News) - TrenDevice Spa a annoncé lundi qu'elle avait approuvé ses états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, après avoir enregistré une perte de 1,4 million d'euros, une détérioration par rapport à la perte de 961 000 euros enregistrée au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus se sont élevés à 19,8 millions d'euros, en hausse de 25 % par rapport aux 15,8 millions d'euros enregistrés au 31 décembre 2021.

L'Ebitda s'est élevé à 745 000 euros, en hausse de 53 % par rapport aux 488 000 euros de l'année précédente.

La position financière nette de la dette s'est élevée à 5,6 millions d'euros, contre 4,0 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une hausse de 38 %.

Antonio Capaldo, président du conseil d'administration et cofondateur de TrenDevice, a commenté : " Un exercice satisfaisant a été clôturé, tant en termes de croissance du chiffre d'affaires que d'amélioration de la marge. En particulier, à partir du second semestre 2022, la direction a décidé de donner la priorité à la croissance de la marginalité par rapport à la croissance du chiffre d'affaires, qui a eu lieu à un taux plus élevé au premier semestre 2022 : dans cette optique, le canal de la place de marché étrangère a été abandonné et une tarification moins agressive des produits a été appliquée'.

Pour l'avenir, "au cours de l'année 2023, la direction estime que la pression concurrentielle en ligne exercée par les concurrents étrangers se poursuivra, renforcée au cours des deux dernières années par la mobilisation de ressources financières substantielles : cela, en plus d'entraîner une augmentation des coûts publicitaires sur les canaux numériques, augmente la pression pour l'entreprise sur la tarification des appareils reconditionnés".

" Cependant, devant identifier le bon niveau d'arbitrage entre croissance du chiffre d'affaires et marges satisfaisantes, dès 2022, la direction a opté pour une stratégie de croissance plus contenue du chiffre d'affaires au profit des marges : dans cette perspective, la sortie du canal commercial lié aux places de marché fait également partie de la stratégie. Cette politique, combinée à des mesures de réduction des coûts, a déjà généré des résultats de marginalité significatifs au premier trimestre, même nets des subventions d'exploitation obtenues', explique l'entreprise dans une note.

"Pour 2023, la direction a l'intention de poursuivre une politique de prix qui favorisera une augmentation constante des marges au détriment du taux de croissance du chiffre d'affaires. Toujours dans cette optique, la société continuera d'investir dans l'ouverture de magasins de détail physiques en gestion directe dans quatre nouvelles villes italiennes : Turin, Bergame, Brescia et Vérone."

Lundi, TrenDevice a clôturé dans le vert, avec une hausse de 1,3 %, à 0,31 euro par action.

