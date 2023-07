TREX COMPANY, INC. : Stifel Nicolaus réitère son opinion positive sur le titre

Trex Company, Inc. est un fabricant de terrasses en bois alternatif, de rampes résidentielles et de produits et accessoires pour la vie en plein air, commercialisés sous la marque Trex. La société conçoit, développe et commercialise également des systèmes modulaires et architecturaux de garde-corps et de mise en scène pour le marché commercial et multifamilial, y compris les stades et les salles de spectacle. Ses segments comprennent Trex Residential Products et Trex Commercial Products. Le segment Trex Residential Products fabrique des produits d'aménagement extérieur, notamment des terrasses et des rampes en matériaux composites, des fixations invisibles et des accessoires d'aménagement extérieur. La société propose une gamme de produits, tels que Trex Outdoor Furniture, Trex RainEscape, Trex Pergola, Trex Latticeworks, Trex Cornhole Boards, Diablo Trex Blade, Trex SpiralStairs et Structural Steel Posts, et d'autres. Ses meubles d'extérieur Trex, qui constituent une gamme de produits d'ameublement d'extérieur. Trex RainEscape, un système de drainage des terrasses au-dessus des solives.

Secteur Fournitures de construction et installation