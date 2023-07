Standard Mercantile Acquisition Corp, anciennement Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation, est une société basée au Canada. La société est un créancier non bancaire qui fournit des prêts-relais à court terme résidentiels et commerciaux et du financement immobilier conventionnel, y compris des prêts hypothécaires de construction et des prêts mezzanine. La société se concentre sur la monétisation de ses actifs hypothécaires restants et recherche une acquisition cible pour permettre à ses actionnaires de participer à la valeur potentielle future de la cotation publique de la société par le biais d'une opération de fusion avec une entreprise privée en activité.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds