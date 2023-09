Tri Chemical Laboratories Inc. est principalement engagée dans le développement, la fabrication et la vente de produits chimiques de haute pureté pour la fabrication de semi-conducteurs. Les principaux produits pour les semi-conducteurs et les cellules solaires comprennent des matériaux de dépôt chimique en phase vapeur (CVD), des matériaux de gravure sèche et des matériaux de diffusion. L'autre activité est la conception et la vente de réservoirs pour le transport de produits chimiques, la synthèse et l'essai de produits chimiques, ainsi que la recherche et l'analyse des propriétés chimiques.

Secteur Chimie de spécialité