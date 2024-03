Tri Pointe Homes, Inc. est un constructeur de maisons qui se consacre à la conception, à la construction et à la vente de maisons unifamiliales individuelles et individuelles dans dix États, à savoir l'Arizona, la Californie, le Colorado, le Maryland, le Nevada, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Texas, la Virginie et Washington, ainsi que dans le district de Columbia. Les deux principales activités de la société sont la construction de logements et les services financiers. Ses trois segments de construction de logements sont la région Ouest, qui comprend l'Arizona, la Californie, le Nevada et Washington, la région Centre, qui comprend le Colorado et le Texas, et la région Est, qui comprend le district de Columbia, le Maryland, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie. Les services financiers de Tri Pointe Solutions comprennent les activités de financement hypothécaire de Tri Pointe Connect, les services de titres et d'entiercement de Tri Pointe Assurance et les activités d'agence d'assurance IARD de Tri Pointe Advantage.

Secteur Construction de logements