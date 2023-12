(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Beacon Rise Holdings PLC - société d'acquisition - annonce une perte avant impôts de 19 714 GBP pour le semestre clos le 30 septembre, contre 112 822 GBP l'année précédente. La perte par action s'est élevée à 2,0 pence, contre 10,0 pence auparavant. La société explique qu'à la fin de la période couverte par le rapport, elle n'avait pas d'activités en cours, aucun produit n'était vendu et aucun service n'était fourni. Elle continue à rechercher des acquisitions d'entreprises ou d'actifs britanniques et étrangers opérant dans les secteurs susceptibles d'apporter un plus grand bénéfice aux actionnaires.

Triad Group PLC - Société de conseil en technologie basée à Godalming, en Angleterre - déclare que son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 30 septembre est tombé à 6,4 millions de livres sterling, soit une baisse de 10 % par rapport aux 7,1 millions de livres sterling de l'année précédente. La perte avant impôt est passée de 410 000 GBP à 1,0 million GBP, avec une perte par action de 6,03 pence, contre 2,48 pence. Le dividende est resté inchangé à 2 pence par action. Les résultats décevants reflètent des facteurs "entièrement indépendants de notre volonté". Souligne quatre contrats récemment remportés dans le secteur public. Explique que cela devrait "transformer nos résultats du second semestre pour l'année en cours, et en particulier les résultats de l'année entière pour le prochain exercice financier et pour l'avenir".

Vector Capital PLC - Groupe de prêts commerciaux basé à Londres - Mise à jour des transactions pour l'année se terminant le 31 décembre. La société continue de réaliser des opérations positives au cours du second semestre de l'année, confirmant ainsi la tendance de ses résultats intermédiaires. S'attend à ce que le chiffre d'affaires, le bénéfice avant impôt pour l'ensemble de l'année et l'ensemble du portefeuille de prêts à la fin de l'année soient conformes aux attentes du marché. Malgré des conditions toujours difficiles, la banque a été en mesure de générer de nouvelles opportunités de prêts et de travailler avec les clients existants pour maintenir des marges commerciales rentables. La banque continuera à constituer des provisions prudentes pour les créances douteuses et affirme que la demande de nouveaux prêts reste forte. En outre, elle indique que le taux d'intérêt sur le prêt interentreprises restera à 6,25 %.

Amedeo Air Four Plus Ltd - Société d'investissement aéronautique basée à Guernesey - annonce des revenus locatifs de 91,2 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 septembre, contre 105,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a diminué de plus de moitié, passant de 55,8 millions de livres sterling à 23 millions de livres sterling, tout comme le bénéfice par action, qui est passé de 16,07 pence à 7,56 pence. La société verse actuellement un dividende trimestriel de 1,75 pence par action. Elle s'attend à pouvoir continuer à verser un dividende d'au moins ce montant jusqu'en juillet 2026, date à laquelle les contrats de location de la société commenceront à expirer. Explique que le taux de dividende est donc susceptible de diminuer de manière significative après cette date, mais que cela dépendra des circonstances existantes à ce moment-là.

Sure Ventures PLC - Fonds de capital-risque basé à Londres - annonce une perte avant impôts de 401.423 GBP pour le semestre clos le 30 septembre, contre 192.566 GBP. La valeur nette d'inventaire par action s'est élevée à 112,67 pence, contre 119,81 pence. La performance des États a été stable dans un environnement économique difficile, marqué par une inflation et des taux d'intérêt plus élevés, ainsi que par des tensions géopolitiques. Estime que son portefeuille d'investissement est bien positionné pour obtenir des rendements significatifs dans les secteurs technologiques de pointe. Note que la construction du portefeuille du Fonds I est achevée et qu'il en est maintenant au stade de la réalisation. Elle ajoute que plusieurs entreprises suscitent l'intérêt d'acquéreurs potentiels et que certaines d'entre elles sont en pourparlers depuis plusieurs mois.

RUA Life Sciences PLC - Entreprise de dispositifs médicaux basée à Glasgow, en Écosse - Fait le point sur les récents développements du composite de feuilletage RUA. Explique que l'objectif de RUA Structural Heart en 2023 était d'évaluer le matériau du feuillet de la valve cardiaque et de comparer la performance des valves 100 % polymères avec le nouveau composite développé par le groupe. La modélisation informatique du matériau composite au stade de la conception a suggéré que ses propriétés mécaniques seraient idéales pour les feuillets des valves cardiaques. La protection du matériau par un brevet a été demandée et, avec les résultats des tests réalisés, la RUA cherche maintenant à commercialiser le matériau composite RUA comme alternative aux tissus animaux utilisés dans la fabrication des valvules cardiaques. Les contacts avec l'industrie ont été positifs et, comme annoncé précédemment, une grande entreprise de valves cardiaques a contacté la société pour entreprendre ses propres tests et a maintenant conclu un accord d'essai de matériau à cet effet.

T42 IOT Tracking Solutions PLC - Entreprise basée à Jersey qui fournit des solutions de suivi, de sécurité et de surveillance pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, la logistique, les conteneurs et le marché du fret - En pourparlers avancés pour étendre la date de remboursement de la note de prêt convertible annoncée en décembre 2021. Les prêteurs ont indiqué qu'ils étaient disposés à le faire.

URA Holdings PLC - Exploration minière centrée sur l'Afrique - Fournit une mise à jour de sa mine d'émeraude de Gravelotte. Elle indique que la trieuse optique sur mesure a été achevée et que les derniers paiements ont été effectués. La trieuse optique a été expédiée et devrait arriver entre la mi-janvier et la fin janvier 2024. À l'arrivée, une équipe sera envoyée sur place depuis la Chine pour l'assemblage et la mise en service. Les activités d'extraction et de traitement à titre expérimental peuvent potentiellement reprendre dans un court laps de temps.

Botswana Diamonds PLC - La perte avant impôts pour l'année se terminant le 30 juin était de 3,7 millions de livres sterling, contre 738.992 livres sterling l'année précédente. Cette perte comprend un amortissement des dépenses d'exploration de 3,2 millions de livres sterling. Il s'agit d'un élément sans effet sur la trésorerie, lié à la fermeture de la coentreprise Sunland. La perte de base par action s'est élevée à 0,38 pence, contre 0,09 pence auparavant. déclare que le Botswana reste le principal centre d'intérêt et reste convaincu que d'autres gisements de diamants doivent encore être découverts. Il exprime un optimisme prudent pour 2024.

GRC International Group PLC - Fournisseur de produits et de services pour la gouvernance informatique, la gestion des risques et la conformité, basé à Ely, en Angleterre - annonce que le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % au cours du semestre clos le 30 septembre, passant de 7,3 millions de livres sterling à 7,6 millions de livres sterling. La perte avant impôts s'est creusée, passant de 0,5 million de livres sterling à 0,9 million de livres sterling, tandis que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a diminué de moitié, passant de 0,4 million de livres sterling à 0,2 million de livres sterling. La société prévoit de continuer à investir dans la plateforme CyberComply et s'attend à ce que cet investissement soutienne une accélération de la croissance du chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre et à ce que les pressions liées à la conformité soient à l'origine d'un quatrième trimestre très solide. Toutefois, les résultats annuels dépendront inévitablement de la réalisation des attentes du quatrième trimestre. Il souligne que les performances commerciales sont historiquement pondérées par le second semestre. Il s'attend à ce que cette tendance se poursuive cette année. Il reste confiant dans sa capacité à répondre aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année jusqu'au 31 mars 2024.

